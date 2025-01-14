الرياضة - 07:46 - «وزير التعليم الأسبق»: مسمى «البكالوريا» يعني العودة للخلف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:46 مساءً - كشف الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم السابق، تفاصيل تحويل الثانوية العامة للبكالوريا، موضحا أنه لا يوجد نظام تعليمي في العالم جامد، ولكن كله يقبل التطوير.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب عدم الإسراع في تطبيق النظام الجديد وذلك لإتاحة الفرصة لتأهيل كل مدارس الجمهورية لتطبيق هذا النظام.

ولفت إلى أن المناقشة التفصيلية لنظام البكالوريا جعل هناك ملاحظات أتمنى الوزير يأخذها بعين الاعتبار، أولها مسمى البكالوريا لأنه يعني العودة للخلف، وهو مسمى فرنسي والأفضل أن يكون ثانوية عامة الذي سارت عليه العديد من الدول على غرار مصر.

وأردف حديثه: أن يكون النظام الجديد عبارة عن عامين، فهذا أكثر عدالة من نظام السنة الواحدة، لافتا إلى أن الطالب يكون أمام 4 مسارات يختار منها ما يناسب مهاراته وقدراته.

وأوضح أنه سوف يرسل ملاحظاته لوزير التربية والتعليم لأخذها في عين الاعتبار، موضحا أن إلغاء المادة الأجنبية الثانية ليس مطلوبا لأنه سوف يتبعه إلغاء شعب في بعض الكليات.

وأكد أن مقترح إضافة التربية الدينية للمجموع الكلي الأساسي حاز على مناقشات مستفيضة، لافتا إلى أن المشروع الجديد للثانوية العامة يجب أن يحتوي على ما يتيح الفرصة للطلاب المتفوقين أن يحصلوا على الشهادة سريعا ولا ينتظرون سنتين.

وأشار إلى أن الثانوية العامة لم تتغير وإنما موجودة منذ عشرات السنين كنظام، لافتا إلى أن العملية التعليمية فيها تعديل من خلال إدخال مواد ومسارات جديدة، فلا يمكن جمود التعليم في ظل تطور المجتمع.

واختتم أن النظام الجديد المقترح من وزارة التربية والتعليم، يتيح دخول الطالب الامتحان مجددا لتحسين مجموعة وهذا ربما يكون له حالات معينة، منها أنه على سبيل المثال يكون مجموعه أقل 5% من الكلية التي يريد الالتحاق بها.