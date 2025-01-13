الرياضة - 11:36 - «فيديوهات قديمة».. مصطفى بكري: الجماعة الإرهابية تكذب كما تتنفس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 11:36 مساءً - كشف الإعلامي مصطفى بكري عن فصل جديد من فصول أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، ومحاولاتهم بث الفتنة ونشر الأكاذيب والادعاءات. عبر نشر فيديوهات قديمة.

وقال مصطفى بكري في تغريدة له مساء اليوم الإثنين، 13 يناير 2025، على موقع إكس»، «الجماعة الإرهابية تنشر فيديوهات قديمة، مثل هذا الفيديو في سبتمبر ٢٠١٩ وتقول إنها صدامات بين الصعايدة والأمن.. يكذبون كما يتنفسون.. ألا تخجلون؟!

وخلال هذه الأيام بدأت جماعة الإخوان الإرهابية عبر خلاياها الإلكترونية، نشر فيديوهات ومنشورات تحريضية لإحداث فوضى في البلاد بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، لكن الإعلامي مصطفى بكري، أكد في تغريدات سابقة له، أن الشعب المصري واع بدرجة كبيرة لهذه المؤامرات وستفشل مثل هذه الدعوات وتلحق بما قبلها.