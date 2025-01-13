القناة 13 الإسرائيلية: الإعلان عن التوصل لصفقة مع حماس ظهر اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

القناة 13 الإسرائيلية: الإعلان عن التوصل لصفقة مع حماس ظهر اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

محبة أم استسلام، محامي سيف الدين الجزيري يكشف كواليس التصالح مع الزمالك - أخبار كلمتك

محبة أم استسلام، محامي سيف الدين الجزيري يكشف كواليس التصالح مع الزمالك - أخبار كلمتك

أولى جلسات استئناف نجل طليقة الشيف الشربيني اليوم في قضية دليفري زايد - أخبار كلمتك

أولى جلسات استئناف نجل طليقة الشيف الشربيني اليوم في قضية دليفري زايد - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - القوس: ستخطر ببالك أفكار جديدة.. توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - القوس: ستخطر ببالك أفكار جديدة.. توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

انخفاض سعر الدقيق المستورد، وهذه أسعار القمح في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض سعر الدقيق المستورد، وهذه أسعار القمح في الأسواق - أخبار كلمتك

في دايرة الرحلة، كتاب جديد لـ محمد طه بمعرض القاهرة 2025 - أخبار كلمتك

في دايرة الرحلة، كتاب جديد لـ محمد طه بمعرض القاهرة 2025 - أخبار كلمتك

جرحى باشتباكات بالايدي بسبب مباراة ريال مدريد وبرشلونة وتكسير الشاشات في الحديدة(فيديو) - أخبار كلمتك

جرحى باشتباكات بالايدي بسبب مباراة ريال مدريد وبرشلونة وتكسير الشاشات في الحديدة(فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - شديد البرودة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - شديد البرودة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - تفاصيل مثيرة بشأن أزمة الهبوط الاضطراي لبعثة بيراميدز العائدة من أنجولا (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - تفاصيل مثيرة بشأن أزمة الهبوط الاضطراي لبعثة بيراميدز العائدة من أنجولا (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:36 - «فيديوهات قديمة».. مصطفى بكري: الجماعة الإرهابية تكذب كما تتنفس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:36 - «فيديوهات قديمة».. مصطفى بكري: الجماعة الإرهابية تكذب كما تتنفس - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - «فيديوهات قديمة».. مصطفى بكري: الجماعة الإرهابية تكذب كما تتنفس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 11:36 مساءً - كشف الإعلامي مصطفى بكري عن فصل جديد من فصول أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، ومحاولاتهم بث الفتنة ونشر الأكاذيب والادعاءات. عبر نشر فيديوهات قديمة.

وقال مصطفى بكري في تغريدة له مساء اليوم الإثنين، 13 يناير 2025، على موقع إكس»، «الجماعة الإرهابية تنشر فيديوهات قديمة، مثل هذا الفيديو في سبتمبر ٢٠١٩ وتقول إنها صدامات بين الصعايدة والأمن.. يكذبون كما يتنفسون.. ألا تخجلون؟!

وخلال هذه الأيام بدأت جماعة الإخوان الإرهابية عبر خلاياها الإلكترونية، نشر فيديوهات ومنشورات تحريضية لإحداث فوضى في البلاد بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، لكن الإعلامي مصطفى بكري، أكد في تغريدات سابقة له، أن الشعب المصري واع بدرجة كبيرة لهذه المؤامرات وستفشل مثل هذه الدعوات وتلحق بما قبلها.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق