اخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

اخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

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استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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توضيح هام بشأن اشتراط السعودية هذا الأمر على اليمنيين والكشف عن موعد البدء بتنفيذ القرار - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:36 - «بايدن»: أتطلع للاتصال بالرئيس السيسي لتأمين وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:36 - «بايدن»: أتطلع للاتصال بالرئيس السيسي لتأمين وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:36 - «بايدن»: أتطلع للاتصال بالرئيس السيسي لتأمين وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 10:36 مساءً - أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، تطلعه للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي قريبا من أجل تأمين اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتواردت أنباء خلال الساعات الماضية بقرب إبرام صفقة غزة بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لوقف العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 وتسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للقطاع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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