الرياضة - 10:36 - «بايدن»: أتطلع للاتصال بالرئيس السيسي لتأمين وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 10:36 مساءً - أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، تطلعه للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي قريبا من أجل تأمين اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتواردت أنباء خلال الساعات الماضية بقرب إبرام صفقة غزة بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لوقف العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 وتسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للقطاع.