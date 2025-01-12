الرياضة - 11:10 - عاجل.. إخلاء سبيل هدير عبد الرازق وأوتاكا بعد تصالحهما في واقعة الفيديوهات المخلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:10 صباحاً - تصالحت البلوجر هدير عبد الرازق مع محمد أوتاكا، خلال التحقيقات التي أجريت أمام النيابة العامة، اليوم الأحد، لتقرر جهات التحقيق إخلاء سبيل الطرفين من سراي النيابة.

اعترافات هدير عبد الرازق

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، حجزت البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها وخطيبها السابق "أوتاكا"، حيث تم إيداعهما حجز قسم شرطة التجمع الأول تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

وأثناء التحقيقات مع رجال المباحث، نفى أوتاكا التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم يقم بتصوير مقاطع مخلة للبلوجر هدير عبد الرازق أو تهديدها، كما قدم صورة لورقة زواج عرفي بينه وبين عبد الرازق.

مشاجرة هدير عبد الرازق وأوتاكا

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على البلوجر الشهير محمد أوتاكا، في واقعة احتجازه بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة، من قبل البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها.

وعند سماع الجيران صوت مشاجرة داخل الشقة، أبلغوا الشرطة التي انتقلت على الفور إلى مكان الواقعة، وأسفرت التحريات عن القبض على جميع الأطراف، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القبض على هدير عبد الرازق واوتاكا

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على البلوجر الشهيرة داخل شقة مستأجرة بأحد المجمعات السكنية الشهيرة في القاهرة الجديدة، وذلك على خلفية بلاغ يفيد باحتجاز شاب داخل الشقة.

وتلقت شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد باحتجاز شاب داخل شقة سكنية في كمبوند بالقاهرة الجديدة.

وخلال التحقيقات الأولية، تبادل الأطراف الاتهامات أمام رجال المباحث، مما استدعى اقتيادهم جميعًا إلى قسم شرطة التجمع الأول.

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