الرياضة - 08:57 - بث مباشر مباراة ريال مدريد ومايوركا في كأس السوبر الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 08:57 مساءً - بث مباشر مباراة ريال مدريد ومايوركا اليوم الخميس الموافق 9 من يناير 2025، في إطار منافسات مسابقة كأس السوبر الإسباني 2025.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في كأس السوبر الإسباني بث مباشر

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال مواجهة اليوم الصعبة والمهمة أمام منافسه العنيد مايوركا في إطار منافسات مسابقة كأس السوبر الإسباني 2025.

ويخوض ريال مدريد المدجج بكتيبته المليئة بالنجوم الفذة والعالمية، أمثال البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي كيليان مبابي، والإنجليزي جود بيلينجهام، بالإضافة إلى دهاء الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرنجي.

وعلى الوجه الآخر يأمل نادي ريال مايوركا في مباراة ريال مدريد القادمة والمرتقبة، لإحراج اللوس بلانكوس والإطاحة بالكتيبة الملكية من المسابقة المحلية.

وتأهل نادي ريال مدريد إلى مسابقة كأس السوبر الإسباني 2025، بصفته بطلًا لبطولة الدوري الإسباني موسم 2023-24.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في كأس السوبر الإسباني

وتقام مباراة ريال مدريد ضد مايوركا في كأس السوبر الإسباني 2025 اليوم الخميس، الموافق 9 من يناير 2025، في إطار منافسات مسابقة كأس السوبر الإسباني 2025.

وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مايوركا مباشر في السوبر الإسباني 2025، عن طريق شاشة شبكة قنوات SSC HD.