دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

إنتر ميلان يستهدف 3 أرقام في نهائي السوبر الإيطالي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إنتر ميلان يستهدف 3 أرقام في نهائي السوبر الإيطالي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يستهدف 3 أرقام في نهائي السوبر الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 01:14 مساءً - السوبر الإيطالي، يسعى سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، لإدخال فريقه التاريخ عندما يصطدم بغريمه ميلان، مساء اليوم الاثنين، بملعب الأول بارك، في نهائي السوبر الإيطالي.

كان إنتر تأهل للمباراة النهائية في كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه على أتالانتا بثنائية نظيفة، فيما حول ميلان تأخره أمام يوفنتوس إلى فوز بهدفين لهدف، ليضرب الثنائي موعدا ناريا في ديربي الغضب بالنهائي.

ويستهدف إنتر ميلان ثلاث أرقام مميزة حال التتويج بالسوبر الإيطالي علي حساب ميلان أولها الوصول للقب التاسع، ومن ثم معادلة إنجاز يوفنتوس فضلا عن تحقيق إنجاز استثنائيا بالتتويج الرابع علي التوالي.


ولم يتمكن أي فريق إيطالي من التتويج بلقب كأس السوبر أربع مرات متتالية، حيث سبق أن حدث أن توج فريق واحد باللقب ثلاث مرات متتالية.

وتوج ميلان بالسوبر الايطالي ثلاث مرات متتالية خلال الفترة من 1992 إلى 1994، فتغلب على بارما 2-1 في سان سيرو، وفي العام التالي، أسقط تورينو 1-0 في الولايات المتحدة، وجاءت المرة الثالثة أمام سامبدوريا في سان سيرو، بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ورغم نجاح إنتر في المشاركة بالنهائي 5 أعوام متتالية إلا أنه لم يحقق اللقب بشكل متتالي، فحققه ثلاث مرات لكن في أعوام مختلفة.

أما يوفنتوس، فكان طرفا في النهائي 9 أعوام متتالية بعد سيطرته محليا على اللقب.

وتمكن النيراتزوري من معادلة رقم ميلان، ونجح في التتويج بالسوبر ثلاث مرات متتالية بداية من 2021 حتى 2023، بعدما فاز على يوفنتوس، ميلان ونابولي.

إنتر يستهدف الرباعية 

وسيكون إنتر أمام فرصة كبيرة لتحقيق الرباعية كأول فريق يتمكن من التتويج بالسوبر 4 مرات متتالية، في إنجاز سيكون تاريخي بالنسبة للنادي في إيطاليا.

معادلة يوفنتوس في الأكثر تتويجا

وسيكون الإنتر أمام فرصة أخرى لمعادلة إنجاز يوفنتوس الصامد منذ فترة طويلة، حيث توج البيانكونيري بالسوبر 9 مرات، كأكثر فريق فوزا باللقب.

وبعد ثلاثية إنتر الأخيرة المتتالية، تقدم الفريق على غريمه ميلان من 5 ألقاب إلى 8، متفوقا على الروسونيري (7)، وأصبح على بعد خطوة فقط من اليوفي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق