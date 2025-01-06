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موقف مدرب اتحاد جدة من حضور قمة الهلال بكأس الملك - أخبار كلمتك

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موقف مدرب اتحاد جدة من حضور قمة الهلال بكأس الملك - أخبار كلمتك

موقف مدرب اتحاد جدة من حضور قمة الهلال بكأس الملك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 01:14 مساءً -  كشفت تقارير إعلامية عن موقف الفرنسي لوران بلان، مدرب اتحاد جدة، من قيادة الفريق في مباراة الكلاسيكو ضد الهلال، بعد وفاة والدته.

وتلقى بلان، نبأ حزينًا، إذ أكدت صحيفة "لاديبتشي" أن والدته توفيت في بلدة أليس بإقليم جارد جنوب فرنسا.

ومن المقرر، وفقًا لنفس الصحيفة، أن تقام مراسم الدفن والعزاء يوم الخميس المقبل بكنيسة سان ميشيل في مدينة روسون بنفس المنطقة.

وحسب ما ذكره برنامج "برا الـ18"، المذاع على شبكة SSC السعودية، فإن بلان لن يسافر إلى فرنسا، وسيبقى لقيادة العميد في مباراة الهلال.

 

وتولى بلان، مهمة تدريب الاتحاد مطلع الموسم الجاري، وحقق نتائج مميزة مع الفريق حتى الآن.

ويحل الاتحاد، ضيفًا على الهلال، بملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض، غدًا الثلاثاء في أبرز مباريات ربع نهائي بطولة كأس الملك.

ففي الدوري، يتصدر الاتحاد، جدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة بعد 13 جولة، متفوقًا على الهلال بفارق نقطتين، وفي الكأس وصل إلى ربع النهائي، حيث يلاقي الزعيم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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