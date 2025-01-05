الرياضة - 06:51 - %30.. شهادات الادخار البلاتينية المتدرجة في البنك الأهلي المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 06:51 مساءً - يطرح البنك الأهلي المصري في مطلع العام الجديد 2025 شهادات ادخار «البلاتينية» ذات العائد السنوي والشهري المتدرج، على أجل يمتد لـ 3 سنوات.

ويسمح البنك الأهلي المصري لعملائه من الأفراد بشراء شهادات الادخار «المتدرجة» بحد أدنى يبلغ 1000 جنيه مع إمكانية رفع مبلغ الشراء بمضاعفات الألف جنيه.

شهادات ادخار البنك الأهلي المصري 2025

شهادة ادخار البلاتينية في البنك الأهلي بسعر فائدة 30%

تتيح شهادات ادخار البنك الأهلي المصري، البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي، الحصول على عائد يصل إلى 30% بنهاية السنة الأولي، 25% بنهاية السنة الثانية، 20% السنة الثالثة.

تمكن شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج في البنك الأهلي عملائها من الحصول على بطاقات الائتمان بأنواعها، ذلك بضمان قيمتها الاسمية، أما عن حرية الكسر والاسترداد فهي متاحة فقط بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

شهادة ادخار البلاتينية بعائد شهري متدرج في البنك الأهلي المصري

تصرف تلك الشهادات العائد شهريا بسعر فائدة 26% خلال السنة الأولي، 22% بالسنة الثانية و18% بالسنة الثالثة، وتتيح لعملائها الحصول على بطاقات ائتمان بأنواعها.

لا يمكن استرداد تلك الشهادات قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، فيما يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الإسمية.