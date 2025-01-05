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مدرب شباب بلوزداد يتوقع مصير الأهلي من التأهل بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

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مدرب شباب بلوزداد يتوقع مصير الأهلي من التأهل بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

مدرب شباب بلوزداد يتوقع مصير الأهلي من التأهل بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 06:15 مساءً - الأهلي، قال عبد القادر عمراني، المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الأحد، إن الأهلي المصري سيتمكن من الصعود عن المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا إلى ربع النهائي، رغم هزيمته أمام فريقه (1-0) في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وأكد عمراني، في تصريحات إذاعية، أن لاعبي فريقه مروا بظروف نفسية ومعنوية صعبة عقب الهزيمة القاسية أمام الأهلي في القاهرة 6-1 في القاهرة في الجولة الثالثة.

فريق النادي الأهلي، كلمتك

ركزنا على الجانب النفسي قبل مواجهة الأهلي

وتابع المدير الفني لشباب بلوزداد: "كنا في حاجة ماسة إلى الفوز، من أجل إعادة الثقة للاعبين.. ومع صعوبة الإعداد لمباراة الأهلي، كان العامل النفسي والذهني أهم شيء ركزنا عليه خلال التحضير".

الأهلي سيتأهل للدور المقبل

وأكمل عمراني: "بالتأكيد سيتمكن الأهلي من التأهل عن هذه المجموعة في دوري أبطال إفريقيا، ومهمتنا ستكون أصعب.. ما يهمنا هو ألا نخسر، حتى تبقى حظوظنا في الصعود قائمة حتى الدقائق الأخيرة".

وأضاف: "لا أهتم بقصة إيقاف سلسلة لا هزيمة الأهلي، ما يهمني هو خروج فريقي بالنقاط الثلاث.. والأهلي قادر على الفوز في المباريات المقبلة".

الفارق كبير بين الأهلي وشباب بلوزداد

واختتم عمراني: "لا يمكنني الحديث عن النادي الأهلي، الذي يمتلك العديد من الألقاب، وهو حامل لقب النسختين الأخيرتين من دوري أبطال إفريقيا، والفارق بيننا وبينهم كبير.. لكن خسارة المباراة الأولى كانت عبارة عن هفوة".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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