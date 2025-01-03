الرياضة - 09:56 - دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يفرض التعادل السلبي على بلوزداد في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 09:56 مساءً - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ومضيفه شباب بلوزداد، والتي تقام على ستاد 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيطر التعادل السلبي بدون أهداف على مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في شوطها الأول، والذي لم يشهد الكثير من الخطورة على مرمى أي منهما.

حاول نادي شباب بلوزداد التسجيل مبكرا في شباك محمد الشناوي، لكن دفاع الأهلي كان في الموعد وتصدى لأكثر من كرة.

أما الأهلي فلم يكن له مردود إيجابي على مرمى مصطفى زغبة، واتسم الخط الأمامي بالنقص العددي في ظل خوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اللقاء بحسين الشحات ووسام أبو علي في الهجوم فقط.

ترتيب الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك برصيد 7 نقاط من 3 مباريات خاضها «الأحمر» في المجموعة حتى الآن، بواقع انتصارين وتعادل وحيد.

مشوار الأهلي في مجموعات دوري الأبطال

وافتتح الأهلي مشواره بدوري الأبطال بالفوز على ستاد أبيدجان (4-2)، قبل أن يفرض التعادل السلبي على مضيفه أورلاندو بيراتس، ثم الفوز الكبير على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف.

بينما يدخل فريق شباب بلوزداد تلك المواجهة، وهو في جعبته 3 نقاط من ثلاث مباريات، حيث تلقى هزيمة مفاجأة أمام أورلاندو في الافتتاح، قبل أن يفوز خارج دياره أمام ستاد أبيدجان، قبل الهزيمة أمام الأهلي في الجولة الماضية.

وكان الأهلي اكتسح ضيفه شباب بلوزداد، الأسبوع الماضي بسداسية مقابل هدف، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي ليعتلي الأحمر صدارة المجموعة الثالثة والتي تضم أورلاندو الجنوب إفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري.

تشكيل الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - أشرف داري - خالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: عمرو السولية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي -كريم الدبيس.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي على النحو التالي:

مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، بيرسي تاو، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، كريم وليد، عمر الساعي ومحمود كهربا.