الرياضة - 10:21 - موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 10:21 صباحاً - موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد.. يبحث عشاق الساحرة المستديرة بين الدول العربية عنموعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يفوز على بطل الجزائر بسداسية في الذهاب

ونجح النادي الأهلي في فرض هيمنته في مباراة الذهاب والذي أقيمت على ستاد القاهرة، بعد أن نجح في التغلب على نادي شباب بلوزداد بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف في لقاء غاب عنه بطل الجزائر وسط سيطرة حمراء على مجيرات المباراة.

الأهلي يدخل المباراة أمام بطل الجزائر في عقر داره وهو عينه على حصد الثلاث نقاط خصوصاً وأن مدربه السويسري مارسيل كولر نجح في الحفاظ على سلسله الا هزيمة في البطولة الأغلى في القارة السمراء بعد أن خاض 27 مباراة دون خسارة، وهي السلسلة الأكبر في تاريخ البطولة.

الأهلي يسعى للحفاظ على صدارة المجموعة

ومن جهة أخرى يسعى السويسري كولر في تحقيق الفوز من أجل فرض سيطرته على صدارة المجموعة بعد أن تصدر المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات نجح في تحقيق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة، يليه في المركز الثاني أورلاندو بايريتس برصيد خمس نقاط، يليه شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

شباب بلوزداد يسعى لرد الاعتبار أمام الأهلي

وعلى الوجهة الأخر يسعى نادي شباب بلوزداد الجزائري في تحقيق الفوز ورد الاعتبار بعد السداسية التاريخية التي تلقاها شباكه في ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي شباب بلوزداد الجزائري غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تمتلك مجموعة قنوات بين سبورت القطرية حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأعلنت القنوات القطرية بث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر قناة beIN Sports 2.