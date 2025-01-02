التفوق للأحمر، تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية الجزائرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 10:20 صباحاً - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التاسعة مساء غد الجمعة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتستعرض كلمتك خلال السطور القادمة تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الجزائرية قبل مواجهة شباب بلوزداد المهمة للفريق الأحمر.

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الجزائرية

وواجه الأهلي الأندية الجزائرية في 27 مباراة بجميع البطولات الأفريقية المختلفة، حيث تقابل مع ستة أندية جزائرية وهي مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة.

وخلال الـ 27 لقاء، فاز الأهلي في 12 مباراة، وتعادل في تسع مباريات، وفازت أندية الجزائر في ست مباريات، وأحرز لاعبو الأهلي 32 هدفًا واستقبلت شباكه عشرين هدفًا.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام شباب بلوزداد

التقى الأهلي أمام شباب بلوزداد في خمس مواجهات أفريقية من قبل وجاءت كلها في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث واجه الفريق الأحمر شباب بلوزداد في دور المجموعات للبطولة عام 2001 وحقق الفوز في الذهاب والعودة، حيث فاز في لقاء الذهاب بهدف لحسام غالي وحقق نفس النتيجة في لقاء العودة بهدف إبراهيم سعيد.

كما التقى الفريقان في بطولة دوري أبطال أفريقيا العام الماضي وتعادلا في لقائى الذهاب والعودة بدون أهداف.

وكانت آخر مواجهات الفريقين في الجولة الثالثه لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجاري وانتهت بفوز الأهلي على شباب بلوزداد بنتيجة ثقيلة 6 / 1.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين غدًا الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – أشرف داري – كريم الدبيس – خالد عبدالفتاح – أكرم توفيق.

خط الوسط:عمرو السولية – حسين الشحات – إمام عاشور – مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – مصطفى أبو الخير- كريم وليد- عمر الساعي – محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود كهربا – سمير محمد.

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