حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يحقق فوزه الخامس في آخر 5 مباريات بشباك نظيفة - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يحقق فوزه الخامس في آخر 5 مباريات بشباك نظيفة - أخبار كلمتك

سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

محلل سياسي: إسرائيل غير واضحة بشأن خطة اليوم التالي للحرب - أخبار كلمتك

محلل سياسي: إسرائيل غير واضحة بشأن خطة اليوم التالي للحرب - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

وزير العمل: صندوق التمويل والتدريب أنفق 94 مليون جنيه خلال 2024 - أخبار كلمتك

وزير العمل: صندوق التمويل والتدريب أنفق 94 مليون جنيه خلال 2024 - أخبار كلمتك

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

شوقي غريب يرد على أنباء ترشحه لقيادة منتخب الشباب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شوقي غريب يرد على أنباء ترشحه لقيادة منتخب الشباب - أخبار كلمتك

شوقي غريب يرد على أنباء ترشحه لقيادة منتخب الشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - أكد الكابتن شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي لنادي غزل المحلة اعتزازه وتقديره الكامل لرحلة العمل مع المنتخبات الوطنية على مدار ما يزيد عن 25 عامًا مؤكدًا عدم صحة المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية بشأن ترشيحه لتولي قيادة منتخب الشباب خلفًا البرازيلي روجيه ميكالي الذي تم توجيه الشكر له رسميًاّ أمس من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

أضاف الكابتن شوقي غريب انه ملتزم بعقده الحالي مع نادي غزل المحلة الذي يعد السبب الرئيسي في صناعة اسمه كلاعب قبل أن يكون مدربًا مشددًا على أنه لديه مشروع كبير يرغب في تحقيقه مع ناديه وإعادة غزل المحلة إلى سابق عهده كواحد من أبرز الأندية الجماهيرية الكبيرة على مر التاريخ، ومن ثم فهو مستمر في القيادة الفنية لناديه الحالي وتركيزه بالكامل في استكمال مشروعه الذي بدأه مؤخرًا ويرغب في مواصلته مع ناديه الكبير بحثًا عن إعادة اسم المحلة وإسعاد جماهيره في كل مكان.

وتطرق الكابتن شوقي غريب للحديث عن انتهاء مرحلة قيادة منتخبات الشباب مكتفيًا بما قدمه علي مدار السنوات الماضية معتزا بتجربته التاريخية مع منتخب مصر للشباب والذي قاده للفوز ببرونزية كأس العالم للشباب في الارجنتين عام 2001 والذي يعد أبرز إنجاز في تاريخ الكرة المصرية على مر التاريخ.

وقال مدرب منتخب مصر السابق: كل الدعم لابنائي المدربين المرشحين لتولي منصب مدرب منتخب مصر للشباب خاصة وانني اعتبرهم بمثابة أبنائى بعد أن تدربوا تحت قيادتي في المنتخبات الوطنية وأيضًا عملوا معي في الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر المختلفة سواء محمد شوقي أو وائل رياض أو غيرهم، مؤكدًا على أنه ليس في منافسة مع أبنائه ولكنه يبقى خير داعم لهم في مشوارهم التدريبي حديث العهد مع المنتخبات الوطنية من أجل خلق كوادر جديدة من المدربين المتميزين القادرين على استكمال مسيرة نجاحات المدرب الوطني في مصر.

وأضاف الكابتن شوقي غريب المدير الفني لنادي غزل المحلة أنه يتمنى التوفيق للكرة المصرية بمختلف منتخباتها الوطنية من أجل إعادة اسم الفراعنة إلى منصات التتويج مشددًا على أن المرحلة القادمة تتطلب الهدوء والعمل بقوة مع تكاتف الجميع وتغليب المصلحة العامة من أجل صالح الكرة المصرية ورفعتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق