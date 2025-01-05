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الرياضة - 04:31 - مصر تتصدر الدول الإفريقية الأعلى في تحويلات العاملين بالخارج خلال 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:31 - مصر تتصدر الدول الإفريقية الأعلى في تحويلات العاملين بالخارج خلال 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:31 - مصر تتصدر الدول الإفريقية الأعلى في تحويلات العاملين بالخارج خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 04:31 مساءً - ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، حسبما ذكر البنك المركزي المصري.

وكشفت منصة «بيزنس أفريكا» أن مصر تصدرت الدول الإفريقية الأعلى في تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2024.

واستندت المنصة إلى تقارير البنك الدولي، حيث أوضحت أن أفريقيا تلقت في العام الماضي 100 مليار دولار تحويلات المالية من الخارج أي ما يعادل حوالي 6% من ناتجها المحلي الإجمالي.

ولفتت «بيزنس أفريكا» إلى أن التدفق من الأموال المساعدة الإنمائية الرسمية لأفريقيا تجاوز 42 مليار دولار والاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 48 مليار دولار.

وأشارت إلى أن أكبر ثلاث دول أفريقية متلقية للتحويلات المالية من المغتربين في الخارج عام 2024 هي مصر ونيجيريا والمغرب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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