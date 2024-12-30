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الرياضة - 11:54 - مصر توزع بطاطين على أهالى خان يونس بقطاع غزة لمواجهة البرد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:54 - مصر توزع بطاطين على أهالى خان يونس بقطاع غزة لمواجهة البرد - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:54 - مصر توزع بطاطين على أهالى خان يونس بقطاع غزة لمواجهة البرد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 11:54 مساءً - أظهر فيديو جديد جهود اللجنة المصرية لتوزيع البطاطين على أهالى خان يونس بقطاع غزة، لمواجهة موجات الطقس السيئ، وأعرب أهالى خان يونس عن شكرهم للجهود المصرية المستمرة والمتواصلة وعبروا عن سعادتهم الغامرة بحرص مصر على مد يد العون لأهالى غزة.

تجدر الإشارة إلى أن المساعدات المصرية لقطاع غزة لم تتوقف منذ بداية الحرب حتى الآن، حيث استفاد منها الآلاف من أهالى القطاع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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