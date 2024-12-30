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الرياضة - 10:58 - هل سينخفض سعر الذهب في 2025؟.. آخر تحديث - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:58 - هل سينخفض سعر الذهب في 2025؟.. آخر تحديث - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:58 - هل سينخفض سعر الذهب في 2025؟.. آخر تحديث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:58 مساءً - سعر الذهب.. هل سينخفض سعر الذهب في 2025؟ أم سيرتفع؟ تساؤلات كثيرة تطرح من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء رغبة منهم في التعرف على الطريقة الأفضل للاستثمار والوقت الأفضل لشراء الذهب.

والإجابة ذكرها خبراء «جولدمان ساكس» بتوقعهم أن ينخفض سعر الذهب عالميا خلال عام 2025 إلى 1800 دولارا للأوقية، لافتين إلى أن الطلب على الذهب سينخفض وبالتالي جني الأرباح من جانب المستثمرين سينخفض كثيرا، وتبعا لذلك سينخفض سعر الذهب.

وقدّر خبراء السلع بالبنك الدولي انخفاض سعر الذهب بـ2100 دولار أمريكي خلال عام 2025، وتوقعوا أن يصل لـ2700 دولار أمريكي في عام 2025، و2680 دولار أمريكي في عام 2026.

سعر الذهب
سعر الذهب

ولكن ذلك لا يمنع أن هناك بعض الخبراء أعلنوا توقعاتهم باستمرار ارتفاع أسعار الذهب في عام 2025، وقالوا أن سعر الذهب بلغ 2950 دولارًا أمريكيًا، ويمكن أن يص إلى 3 آلاف دولار أمريكي للأوقية الواحدة.

ماهو مصير سعر الذهب في 2025؟
سعر الذهب في 2025

آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر

وفي السطور التالية تعرض كلمتك لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب في مصر :

سعر الذهب عيار 24 بدون مصنعية

ثبت سعر الذهب سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات المسائية عند مستوى 4251.5 جنيه للبيع، 4228.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة

وصل سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات النهائية إلى مستوى 3897.25 جنيه للبيع، 3876.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 21 في سوق الصاغة المصرية

استقر سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية عند مستوى 3720 جنيها للبيع، 3700 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

داوم سعر الذهب عيار 18 على استقراره في مساء التعاملات ليسجل نحو 3188.5 جنيه للبيع، 3171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ظل سعر الذهب عيار 14 مستقرا في سوق الصاغة المصرية ليسجل نحو 2480 جنيها للبيع، 2466.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

حافظ سعر الذهب عيار 12 على استقراره في نهاية التعاملات ليسجل نحو 2125.75 جنيه للبيع، 2114.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في نهاية التعاملات المسائية في محلات الصاغة نحو 1594.25 جنيه للبيع، 1585.75 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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