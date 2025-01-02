وكيل الأزهر يفتتح رواقا جديدا للجامع الأزهر بالفيوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 06:00 مساءً - قال وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، إن أبرز اهتمامات الأزهر تنصب على تربية النشء والشباب، فهو لا ينتظر أن يسعى إليه الطلاب ولكن هو من يسعى إليهم، وفاءً لمصر ولأبنائها، موضحا أن جزءا كبيرا من المعاهد الأزهرية قامت على أكتاف المصريين فبذلوا الكثير من أقواتهم لبناء الكثير من المعاهد الأزهرية، قائلا" الأزهر هو نتاجكم وثمار حصادكم، وما يقوم به اليوم هو رد الجميل لشعب مصر".

جاء هذا خلال افتتاح الضوينى، فرع جديد للرواق الأزهري في الفيوم، بحضور المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر الدكتور عبد المنعم فؤاد، والأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمود الهواري، والمشرف العام على الجامع الأزهر الدكتور هانى عودة، ولفيف من قيادات المنطقة الأزهرية والوعاظ.

وقال وكيل الأزهر، خلال الافتتاح، اليوم/الخميس/، :"لقد منّ الله علينا أن جعل الأزهر في مصر، فمنذ ما يزيد عن 1080 عاما أشرقت أنوار الأزهر في مصر، ومن يومها وهو يحمل مشعل الهداية والوسطية بما يتوافق مع كتاب الله وسنة نبينا في مصر وخارجها، ولم يتوقف علمه ونفحاته الطيبة بل امتد إلى سائر دول العالم وهم ولا يزالون يقصدونه من كل مكان".

وقال إن الأزهر يهتم بتحفيظ القرآن الكريم، فهو من أولى اهتماماتنا أن نقوم على تحفيظ النشء لكتاب الله على مستوى الجمهورية، لذا فقد وجه شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، بضرورة تحفيظ النشء لكتاب الله وكان ذلك على عدة مسارات، فعلى مستوى قطاع المعاهد يوجد 11 ألف مكتب أهلي لتحفيظ كتاب الله، وعلى مستوى الجامع الأزهر تم إنشاء أروقة للنشء لمن لم يكن له حظ في الانتساب للأزهر الشريف، وقد نجح الجامع في افتتاح 1250 رواقا على مستوى الجمهورية والدراسة فيها مجانية للجميع، كما تم افتتاح 198 رواقا للكبار لتحفيظهم كتاب الله، وقريبا سنحتفل بمجموعة كبيرة من حفظة كتاب الله كاملا ثمرة لهذه الأروقة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، أن هذا الصرح الجديد يشهد بأن الخير في أمة محمد إلى يوم الدين، فهذا الصرح سيجمع الناس على حفظ كتاب الله، وهو من أنبل الاجتماعات، مبينا أن الأزهر يسعى أن يتلى القرآن في كل مكان، فعندنا 5536 طالبا يتلون كتاب الله في أروقة محافظة الفيوم، و500 من كبار السن، وبلغ عدد الأروقة برواق اليوم 54 فرعا.

وفي هذا السياق، بيّن الدكتور هانى عودة، أن الأزهر أطلق رواق الأطفال منذ ثلاثة أعوام، وبلغ عدد الدارسين فيه هذا العام أكثر من 190 ألف طالب على مستوى الجمهورية داخل مصر، فضلا عن إنشاء منصة عالمية لتحفيظ لكتاب الله تقدم بها أكثر من 5 آلاف طالب من 65 دولة في وقت قصير.