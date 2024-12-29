الرياضة - 05:01 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 29-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 05:01 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 29-12-2024 وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري 50.83 جنيه للشراء، و 50.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ الدولار في البنك الأهلي المصري 50.82 للشراء و 50.92 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 50.82 للشراء و 50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 50.82 جنيه للشراء و 50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفى بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 50.85 جنيه للشراء، و 50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر 50.88 جنيه للشراء، و 50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 50.85 جنيه للشراء، و 50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.83 جنيه للشراء، و 50.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وبلغ سعر الدولار فى بنك HSBC نحو 50.84 جنيه للشراء و 50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي 50.82 للشراء و 50.92 جنيه للبيع.