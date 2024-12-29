مشاهير العرب - زاهي حواس يكشف عن موقف يؤكد اعتزاز عمر الشريف بمصريته «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:16 مساءً - أشاد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، بموقف الفنان عمر الشريف وتمسّكه واعتزازه بالجنسية المصرية، قائلا: «احتفظ بباسبوره المصري وكان غيور على مصريته جدا، ولم يطلب أي باسبور لجنسية أخرى، وكان عمر من الشخصيات الملتزمة دينيا أيضا وأخلاقيا وإنسانيا».

وأكد الدكتور زاهي حواس خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عام 2024 كان صعبا على المنطقة العربية، بسبب «الغطرسة» الإسرائيلية في المنطقة المدعومة بأمريكا، مشيرا إلى أن إسرائيل لها أطماع في المنطقة العربية كافة، ولابد من التكاتف العربي الدولي لوقف مطامع إسرائيل.

ووجه التحية للرئيس الراحل محمد أنور السادات على دوره في إعادة سيناء بعد حرب 1973.