الرياضة - 10:06 - الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري بثنائية أمام الاتحاد السكندري «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:06 مساءً - استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ذاكرة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين السابقتين، وذلك بفوز على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة، اليوم الأحد.

وحقق الزمالك انتصاراً ثميناً بنتيجة 2-0 على حساب نادي الاتحاد السكندري، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

وافتتح ناصر منسي التسجيل لصالح الزمالك في الدقيقة 66 من عمر اللقاء بعد تمريرة عرضية من عمر جابر، قبل أن يضيف نبيل عماد دونجا الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 72 من عمر اللقاء بعد تسديدة قوية اصطدمت في طريقها بدفاع الفريق السكندري قبل أن تذهب إلى الشباك.

ترتيب فريق الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

بتلك النتيجة رفع رفع الزمالك رصيده إلي النقطة 14 في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة التاسعة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري.

تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف - أحمد مصطفى "زيزو

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك في الدوري

في حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: مروان داوود - محمود شبانه - محمود متولي - أحمد أيمن.

خط الوسط: مورو ساليفو - ناصر ناصر - كريم الديب.

خط الهجوم: إيمانويل ابيه - فادي فريد - بنجامين بواتينج