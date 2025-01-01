الرياضة - 09:36 - «شمس الدين جبار».. أول صورة لـ منفذ هجوم نيو أورليانز الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 09:36 مساءً - نشرت صحيفة نيويورك بوست، أول صورة شخصية واضحة لمنفذ عملية الدهس في نيو أولرلينز الأمريكية، وهو شخص يُدعى شمس الدين جبار.

وأوضحت الصحيفة، أنه قد تم التعرف على شمس الدين جبار باعتباره السائق القاتل الذي دهس العشرات من المحتفلين برأس السنة الجديدة في نيو أورليانز.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قد أوضحت أن منفذ الهجوم من هيوستن بتكساس وعمره 42 عاماً.

فيما ذكرت قناة إيه بي سي، أن التحقيقات تركز على ما إذا كان منفذ هجوم نيو أورليانز مرتبطاً بداعش أم لا؟