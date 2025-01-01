مفتي الجمهورية يدين حادث الدهس في نيو أورليانز ويؤكد: انتهاك صارخ لحرمة النفس - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يدين حادث الدهس في نيو أورليانز ويؤكد: انتهاك صارخ لحرمة النفس - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الثالث والعشرين لقراءة «صحيح البخاري» بمسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الثالث والعشرين لقراءة «صحيح البخاري» بمسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

السلطة الفلسطينية تغلق مكتب قناة الجزيرة: تبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل - أخبار كلمتك

السلطة الفلسطينية تغلق مكتب قناة الجزيرة: تبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل - أخبار كلمتك

مصرع 5 أشخاص جراء إطلاق نار بالجبل الأسود - أخبار كلمتك

مصرع 5 أشخاص جراء إطلاق نار بالجبل الأسود - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السابعة - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السابعة - أخبار كلمتك

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السابعة - أخبار كلمتك

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السابعة - أخبار كلمتك

رغم التعادل السلبي، الإسماعيلي يتقدم بشكوى للحصول على نقاط مباراة مودرن سبورت لهذا السبب - أخبار كلمتك

رغم التعادل السلبي، الإسماعيلي يتقدم بشكوى للحصول على نقاط مباراة مودرن سبورت لهذا السبب - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:32 - حالة الطقس الأسبوع المقبل.. 72 ساعة من غير مطر واحذروا الأحد المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:32 - حالة الطقس الأسبوع المقبل.. 72 ساعة من غير مطر واحذروا الأحد المقبل - أخبار كلمتك

الاتحاد البحريني يستأنف على طرد لاعبه قبل مواجهة عمان بنهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

الاتحاد البحريني يستأنف على طرد لاعبه قبل مواجهة عمان بنهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:36 - «شمس الدين جبار».. أول صورة لـ منفذ هجوم نيو أورليانز الأمريكية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:36 - «شمس الدين جبار».. أول صورة لـ منفذ هجوم نيو أورليانز الأمريكية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:36 - «شمس الدين جبار».. أول صورة لـ منفذ هجوم نيو أورليانز الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 09:36 مساءً - نشرت صحيفة نيويورك بوست، أول صورة شخصية واضحة لمنفذ عملية الدهس في نيو أولرلينز الأمريكية، وهو شخص يُدعى شمس الدين جبار.

وأوضحت الصحيفة، أنه قد تم التعرف على شمس الدين جبار باعتباره السائق القاتل الذي دهس العشرات من المحتفلين برأس السنة الجديدة في نيو أورليانز.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قد أوضحت أن منفذ الهجوم من هيوستن بتكساس وعمره 42 عاماً.

فيما ذكرت قناة إيه بي سي، أن التحقيقات تركز على ما إذا كان منفذ هجوم نيو أورليانز مرتبطاً بداعش أم لا؟

اقرأ أيضاً
نجم أمريكا السابق: الأهلي لن يعبر دور المجموعات بمونديال الأندية 2025

أمريكا تنفي ضلوعها في اغتيال جنرال روسي.. وتؤكد عدم علمها بالعملية

كلوب أمريكا يتوج بلقب الدوري المكسيكي للمرة الثالثة على التوالي

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 07:46 - دخان مفاجئ في قمرة القيادة يجبر طائرة أمريكية على العودة لمطار الإقلاع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق