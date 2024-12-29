أموريم يجهز مفاجأة لهاري ماجواير أمام نيوكاسل يونايتد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:50 صباحاً - دافع روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، عن مدافعه الإنجليزي هاري ماجواير، مؤكدا أن الأخير أثبت خطأ منتقديه هذا الموسم.



وحمل الدولي الإنجليزي، شارة قيادة اليونايتد بين عامي 2019 و2023 قبل أن يجرد منها لصالح برونو فيرنانديز، بقرار من المدرب السابق إيريك تين هاج.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميل، تحدث أموريم عن هوية قائد الشياطين الحمر في المباراة المقبلة أمام نيوكاسل، في ظل إيقاف فيرنانديز بعد طرده أمام وولفرهامبتون.



وعن ذلك، قال المدرب البرتغالي "سيتحتم عليكم الانتظار لمعرفة هوية القائد".

وبسؤاله عن مدى أهمية ماجواير بالنسبة له، أجاب "إنه يعمل بشكل جيد حقا، ويركز على وظيفته، وليس كما يردد الناس".

واستطرد "إنه ليس لديه أعذار، حتى إذا عاش لحظات صعبة، وفي هذا الصدد، فهو بمثابة نموذج يحترم، فهو هنا لمساعدة الفريق قدر المستطاع".

وظهر ماجواير كقائد للشياطين الحمر في 140 مباراة، فاز الفريق خلالها في 81 مباراة، قبل منح الشارة لفيرنانديز في يوليو2023.

مانشستر يونايتد يخسر أمام وولفرهامبتون

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة جديدة، على يد مضيفه وولفرهامبتون 2-0 مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مان يونايتد تلقى 5 هزائم في كل البطولات، منذ تولي المدرب البرتغالي روبن أموريم المسؤولية، في نوفمبر الماضي.

وأشارت الشبكة إلى عدم وجود أي فريق من البريميرليج، تعرض لهزائم أكثر من اليونايتد في هذه الفترة، سوى ساوثهامبتون (6).



كما شهدت المباراة تسجيل الذئاب هدفًا من ركلة ركنية، بشكل مباشر، عن طريق ماتيوس كونيا.. وذلك بعد الهدف الذي أحرزه هيونج مين سون، لاعب توتنهام، بذات الطريقة في شباك يونايتد قبل أسبوع، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

وهذه المرة الثانية على الإطلاق، التي يستقبل فيها يونايتد هدفًا من ركلة ركنية بشكل مباشر، في البريميرليج، بعد هدف جونيور ستانيسلاس، لاعب بورنموث، خلال ديسمبر 2015.

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