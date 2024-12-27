الرياضة - 09:41 - الشرطة تداهم منزل رئيس كوريا الجنوبية المعزول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:41 صباحاً - داهمت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم، منزل الرئيس الكوري المعزول يون سوك يول للحصول على تسجيلات من كاميرات المراقبة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت الشرطة: إن الهدف من المداهمة كان تأمين لقطات كاميرات المراقبة وتحديد هوية الأشخاص الذين دخلوا المبنى قبل ساعات فقط من إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء.

وبحسب «يونهاب»، يُزعم أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، التقى مع كبار مسؤولي الشرطة بالمنزل لمناقشة خطته لفرض الأحكام العرفية.

داهمت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم، منزل الرئيس الكوري المعزول يون سوك يول، للحصول على تسجيلات من كاميرات المراقبة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت الشرطة: إن الهدف من المداهمة كان تأمين لقطات كاميرات المراقبة وتحديد هوية الأشخاص الذين دخلوا المبنى قبل ساعات فقط من إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء.

وبحسب «يونهاب»، يُزعم أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، التقى مع كبار مسؤولي الشرطة بالمنزل لمناقشة خطته لفرض الأحكام العرفية.

ووفق رويترز، تستمر حالة التوتر في أنحاء البلاد، إذ يواجه الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية أيضًا تصويتًا على مساءلته اليوم الجمعة مما يزيد من حدة الأزمة السياسية، في حين تعقد المحكمة الدستورية أول جلسة استماع بشأن الأحكام العرفية التي أعلنها يون سوك يول في الثالث من ديسمبر الماضي.

وقال زعيم المعارضة، لي جاي ميونج: إن حزبه الديمقراطي الذي يتمتع بأغلبية السيطرة على البرلمان، سيمضي قدمًا في خطة عزل الرئيس بالوكالة، متهمًا إياه بالعمل من أجل التمرد.