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الرياضة - 08:11 - قبل تحديد سعر الفائدة.. سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:11 - قبل تحديد سعر الفائدة.. سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:11 - قبل تحديد سعر الفائدة.. سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:11 مساءً - سعر الذهب.. استقر سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، وسط ترقب للأسواق لقرار البنك المركزي المصري غدا لحسم سعر الفائدة في آخر اجتماعات البنك المركزي في عام 2024.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2025

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4268.5 جنيه 4245.75 جنيه
عيار 22 3912.75 جنيه 3892 جنيها
عيار 21 3735 جنيها 3715 جنيها
عيار 18 3201.5 جنيه 3184.25 جنيه
عيار 14 2490 جنيها 2476.75 جنيه
عيار 12 2134.25 جنيه 2122.75 جنيه
عيار 9 1600.75 جنيه 1592.25 جنيه
الجنيه الذهب 29880 جنيها 29720 جنيها

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4268.5 جنيه للبيع، و4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22 استقرارا داخل محلات الصاغة عند 3912.75 جنيه للبيع، و3892 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وشهد سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر استقرارا عند 3735 جنيهًا للبيع، و3715 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

في حين سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3201.5 جنيهًا للبيع، و3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وحافظ سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي على استقراره عند 2490 جنيهًا للبيع، و2476.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وثبت سعر الذهب عيار 12 في مصر عند 2134.25 جنيه للبيع، و2122.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر نحو 1600.75 جنيه للبيع، و1592.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وحقق سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الأربعاء قيمة 29880 جنيهًا للبيع، و29720 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

أما عن سعر أونصة الذهب اليوم في مصر فسجلت نحو 2617.96 دولار للبيع، و2616.57 دولار للشراء.

سعر الذهب

اجتماع البنك المركزي المصري

ويجتمع أعضاء لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري غدا لمناقشة سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض والخروج بقرار حسم الفائدة غدا.

ويتوقع أغلب خبراء المال والاقتصاد أن تقرر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا قرار بالبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير، على أن يبدأ البنك في اعتماد تخفيض سعر الفائدة من بداية العام القادم.

توقعات سعر الذهب في 2025

وكشفت شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن توقعات عام 2025 لحركة الذهب ترتبط بعدد من العوامل منها النمو الاقتصادي والتضخم والفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية من الذهب والحروب التجارية المحتملة في ولاية ترامب الثانية الأمر الذي يجعل التنبؤ بمستقبل الأونصة صعب للغاية، لكن جميع تقارير البنوك منها جولد مان ساكس وسيتي بنك ويو بي أس جميعها تدعم توقعات صعود الذهب عالميًا فوق 2800 دولار بنهاية 2025.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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