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الرياضة - 04:31 - سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:31 - سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:31 - سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - سعر سبيكة الذهب اليوم.. تراجع سعر سبيكة الذهب، في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2024، ليسجل سعر سبيكة الذهب 31.1 جرام، وهي الأكثر مبيعا عند 132.579 جنيها، بما يعادل نحو 2611.83 دولار.

سعر سبيكة الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك، لزواره ومتابعيه تحديثا مستمرا لـ سعر سبيكة الذهب اليوم، وذلك وفقا لخدمة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــــــا.

سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام

تراجع سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام في مصر لتسجل 4263 جنيها، بما يعادل نحو 83.98 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام حالة من التراجع عند 10.658 جنيها، بما يعادل نحو 209.96 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات

انخفض سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات في مصر لمستوى 21.315 جنيها، بما يعادل نحو 419.91 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

انخفض سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم عند 42.630 جنيها، بما يعادل نحو 839.82 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما اليوم تراجعا عند 85.260 جنيها، بما يعادل نحو 1679.63 دولار.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام

انخفض سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام اليوم لمستوى 132.579 جنيها، بما يعادل نحو 2611.83 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما

تراجع سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما لتسجل 213.150 جنيها، بما يعادل نحو 4199.09 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام

انخفض سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام عند 426.300 جنيها، بما يعادل نحو 8398.17 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب وزن نصف كيلو 500 جرام» اليوم في مصر حالة من الانخفاض عند 2.131.500 جنيها، بما يعادل نحو 41.990.87 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن كيلو

تراجع سعر سبيكة الذهب وزن كيلو 1000 جرام» عند 4.263.000 جنيها، بما يعادل نحو 83.981.73 دولار.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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