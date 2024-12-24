الرياضة - 11:06 - موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري الممتاز بعد التعثر أمام طلائع الجيش - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:06 مساءً - موعد مباراة الزمالك المقبلة.. يستعد الفريق الول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء الأحد المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام طلائع الجيش، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2024-25.

سجل ثنائية الزمالك محمد شحاته وحسام أشرف، بينما سجل هدفي طلائع الجيش، النيجيري جودوين شيكا.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة من 6 مواجهات، متساويا من المصري البورسعيدي الذي خاض 5 لقاءات.

بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين وتلقى هزيمتين والتعادل كذلك في مواجهتين.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلاقي الفارس الأبيض نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل الموافق 29 ديسمبر، في الجولة السابعة من الدوري المصري على استاد القاهرة الدولي.

من المنتظر ان تنطلق صافرة مباراة الزمالك و الاتحاد، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

تذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندري المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 28 ديسمبر 2024ن في الجولة السابعة من عمر منافسات بطولة الدوري الممتاز علي مجموعة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات المسابقة المحلية.