الرياضة - 11:42 - ما سبب دوخة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؟.. حقيقة دور البرد الشديد الذي تعرض له - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:42 مساءً - دوخة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.. دوار أصاب الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء اليوم، وعلى الهواء مباشرة، وهو الأمر الذي أثار مواقع السوشيال ميديا، وحمل تساؤلات عديدة عن سبب دوخة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الذي ظهر وهو على وشك السقوط من على منصة المؤتمر، لولا أنه تدارك الأمر.

وظهرالدكتور مصطفى مدبولي أثناء حديثه إلى الصحفيين بمقر مجلس الوزراء وقد بدا عليه الإرهاق، قبل أن يهتز ويتشبث بالمنصة ويعتذر للحضور ويقول: "اسمحولي نتوقف شوية".

وفي هذه اللحظة سارع إليه عدد من الحضور لمساندته، إلا أنه سرعان ما عاد لاستكمال المؤتمر الصحفي مرة أخرى.

بيان رئاسة الوزراء عن دوخة مصطفى مدبولي وحالة الدوار التي أصيب بها

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تعرض لدور برد شديد منذ عدة أيام، ورفض الحصول على راحة، بينما كان يتناول عدة أدوية ومضادات حيوية.

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء ورغم وعكته الصحية، غادر مكتبه بالأمس في وقت متأخر، ثم عاد في الصباح الباكر اليوم لعقد عدة اجتماعات قبل اجتماع مجلس الوزراء، ما تسبب في الإجهاد الشديد، وحالة الدوار التي أصابته لدقائق.

فيما طمأن المتحدث جموع المصريين على الحالة الصحية لمدبولي، مؤكدا أنه بخير الآن، ويستكمل باقي اجتماعاته اليوم بشكل طبيعي.