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الرياضة - 08:26 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:26 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 08:26 صباحاً - سعر الدولار.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار الملحوظ داخل البنوك العاملة في مصر بمستهل تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، ليسجل في المركزي المصري نحو 50.77 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.77 جنيه للشراء، 50.91 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.79 جنيه للشراء، 50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 50.79جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري نحو 50.80جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري وصل إلى 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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