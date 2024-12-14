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الأهلي يصطدم بـ باتشوكا لكتابة التاريخ والأخذ بالثأر الغائب منذ 16 عاما - أخبار كلمتك

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الأهلي يصطدم بـ باتشوكا لكتابة التاريخ والأخذ بالثأر الغائب منذ 16 عاما - أخبار كلمتك

الأهلي يصطدم بـ باتشوكا لكتابة التاريخ والأخذ بالثأر الغائب منذ 16 عاما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 07:30 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره باتشوكا المكسيكي على ملعب 974 في دولة قطر وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع باتشوكا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب 974، علي أن يواجه الفريق الفائز ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل.

 

مباراة الأهلي وباتشوكا

يدخل الأهلي مباراة باتشوكا وهو يضع أعينه علي تحقيق إنجاز تاريخي جديد يسطر في تاريخ إنجازت القلعة الحمراء وذلك عن طريق التغلب علي نظيره باتشوكا المكسيكي وحصد لقب كاس التحدي والتأهل لمواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية من بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

كما يدخل الأهلي مباراة باتشوكا وهو يسعي للثأر من هزيمته  من المنافس ذاته قبل 16 عامًا عندما خسر بنتيجة 4ـ2 في بطولة كاس العالم للأندية عام 2008. 

بينما يدخل فريق باتشوكا المباراة وهو منتشي من الفوز علي منافسه فريق بوتافوجو البرازيلي في الدور ربع النهائي من البطولة ذاتها، بنتيجة3ـ0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد 974 في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال.  

 

القيمة التسويقية لفريقي الأهلي وباتشوكا 

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن فريق باتشوكا المكسيكي يتفوق علي النادي الأهلي في القيمة التسويقية. 

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق باتشوكا نحو 48.40 مليون يورو، كما يعد أغلى لاعب لدى الفريق المكسيكي هو أسامة إدريسي بقيمة 7 ملايين يورو، ثم يليه نيلسون ديوسا بـ 4.5 مليون يورو، ثم بريان جونزاليس بـ 4 ملايين يورو. 

بينما تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي نحو 30.88 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي القلعة الحمراء وسام أبو علي بقيمة 3 ملايين يورو، إمام عاشور بـ 3 ملايين يورو، ثم يحيى عطية الله بـ 2.20 مليون يورو. 

 

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي والقنوات الناقلة

 وتقام مباراة الأهلي وباتشوكا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

وتبث مباراة النادي الأهلي ونظيره باتشوكا المكسيكي  فى نصف نهائى الإنتركونتننتال عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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