ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم بايرن ليفركوزن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 06:55 صباحاً - يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع نجم بايرن ليفركوزن الألماني.

ويخطط النادي الإسباني في الفترة الحالية إلى مرحلة ما بعد لوكا مودريتش لاعب الفريق الحالي، وتوني كروس الذي أعلن اعتزاله مع نهاية الموسم الماضي.



وحسب ما ذكرته شبكة تيم توك الإخبارية نقلًا عن صحيفة أس الإسبانية، فإن النادي الإسباني حصل على دفعة معنوية في محاولته للتعاقد مع نجم باير ليفركوزن فلوريان فيرتز.



ويُنظر إلى لاعب الوسط المهاجم فيرتز باعتباره المرشح المثالي لإضافة بعض الإبداع إلى خط وسط المدرب كارلو أنشيلوتي، حيث يبدأ ريال مدريد في التخطيط للحياة بدون الثنائي الأسطوري لوكا مودريتش وتوني كروس.

ومع ذلك، يدرك ريال مدريد جيدًا أنه يواجه منافسة شرسة من بايرن ميونيخ على فيرتز البالغ من العمر 21 عامًا، حيث يتمتع العملاق البافاري بسمعة طيبة في التعاقد مع أفضل المواهب في الدوري الألماني. في الواقع، ورد أن بايرن جعل لاعب ليفركوزن هدفه الأساسي لنافذة يناير.

حيث وافق فيرتز على تمثيل إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال المشروبات، وهي الصفقة التي تمت بشكل رسمي، بمشاركة والده ووكيل أعماله، إلى جانب فولكر ستروث، وكيل أعمال لاعب ريال مدريد المخضرم توني كروس.

وأكدت الصحيفة الإسبانية إن هذا الارتباط قد يعمل لصالح ريال مدريد في ظل سعيه للفوز بالسباق على فيرتز، الذي يثير اهتمام أندية الدوري الإنجليزي أيضًا مثل مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول.

لكن من غير المرجح أن يسمح ليفركوزن لنجمه بالرحيل دون الحصول على مبلغ كبير مقابل خدماته، حيث إنه سيطالب بمبلغ لا يقل عن 120 مليون يورو.

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