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الرياضة - 10:16 - شبورة ورياح وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس غدا السبت - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:16 - شبورة ورياح وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس غدا السبت - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:16 - شبورة ورياح وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس غدا السبت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:16 مساءً - الطقس غدا.. كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 14 ديسمبر 2024، مؤكدة أنه في وقت النهار سيسود الطقس المائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس المعتدل سيسود على شمال الصعيد، أما الطقس المائل للدفء فسيسود على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه في وقت الليل وفي الصباح الباكر سيكون الطقس باردا على أغلب الأنحاء، وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن من ضمن الظواهر الجوية تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

وأشاروا إلى احتمالية وجود فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وأكدوا أن يتوقع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا
الطقس غدا

حالة البحرين

كما أكد خبراء الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا في البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1.5: 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا في البحر الأحمر ستكون مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 3: 4 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 14 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 19 11
6 أكتوبر 20 11
بنها 20 12
دمنهور 19 12
المنصورة 21 11
الزقازيق 20 11
شبين الكوم 20 13
طنطا 19 12
دمياط 21 15
بورسعيد 21 18
الإسماعيلية 21 11
السويس 20 11
العريش 21 10
رفح 20 12
رأس سدر 21 11
نخل 18 5
كاترين 12 2
الطور 22 12
طابا 18 9
شرم الشيخ 24 16
الإسكندرية 21 11
العلمين الجديدة 20 10
مطروح 20 10
السلوم 19 9
سيوة 20 9
رأس غارب 23 14
الغردقة 23 14
سفاجا 22 15
الأقصر 24 10
أسوان 24 12
الوادي الجديد 21 7
أبو سمبل 24 11

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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