الرياضة - 10:16 - مصطفى بكري: إسرائيل سيطرت على 325 كيلو من سوريا ومفيش شنب اتهز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:16 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك مظاهرات عارمة في سوريا تهتف للعهد والرؤى الجديدة التي ترسم خريطة المستقبل، بالتزامن مع اجتياح إسرائيلي في الأراضي السورية لقرى جبل الشيخ وريف دمشق.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أنه للأسف السلاح السوري ذهب بلا رجعة، ولم نجد صرخة واحدة من المتظاهرين، علاوة على الاستيلاء على نحو 325 كم من الأراضي السورية، وفقا لما صرح به نتنياهو.

وأوضح أن مصر في نكسة 1967 فقدت 80%من السلاح، وتم تسميتها بـ بنكسة، معلقا: "جميع العرب وقفوا مع مصر في تلك الأزمة حينها، والآن جيش الاحتلال دمر 80% من قدرات الجيش السوري، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الدولية رويترز.

وتابع مصطفى بكري، يهون عليكم يا سوريين أرضكم؟.. ازاي محدش يطلع ويقول سلاحنا دُمر؟.. محدش اتهز ضميره الوطني وأرضنا بيتم الاستيلاء عليها؟.. مفيش شنب اتهز ولا أحد قال إيه اللي بيحصل.. الله يرحمك يا مبارك.. عملنا مشكلة كبيرة على 1 كم في طابا، وحصلنا عليها في سنة 1989.. الأوطان والأرض مقدسة.. لازم حد يتحرك لأن سوريا بلا سلاح أو مؤسسات الآن.