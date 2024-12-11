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حرس الحدود يصطدم بالاسماعيلي بكأس الرابطة اليوم - أخبار كلمتك

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حرس الحدود يصطدم بالاسماعيلي بكأس الرابطة اليوم - أخبار كلمتك

حرس الحدود يصطدم بالاسماعيلي بكأس الرابطة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:05 صباحاً - يلتقي النادي الإسماعيلي أمام حرس الحدود اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية إطار منافسات مسابقة كأس الرابطة المصرية موسم 2024-25.

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود 

ومن المقرر أن تقام مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في الخامسة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويقع الفريقان في المجموعة الرابعة التي تضم: الإسماعيلي وحرس الحدود إلى جانب، بيراميدز والاتحاد السكندري.

قائمة الإسماعيلي أمام حرس الحدود 

وأعلن حمد إبراهيم، المدير الفني للدراويش، قائمة الإسماعيلي ضد حرس الحدود في كأس الرابطة المصرية

وشهدت قائمة الإسماعيلي ضد حرس الحدود تواجد 22 لاعبًا.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

أحمد عادل عبدالمنعم- كمال السيد- عبدالله جمال- عماد حمدي- محمد نصر- محمد عمار- هشام محمد- محمد حسن- محمد بيومي- عبد الكريم مصطفى- حاتم سكر- محمد عبد السميع.

عبد الرحمن الدح- محمد خطاري- عمر القط- علي الملواني- إبراهيم عبد العال- مروان حمدي- نادر فرج- خالد النبريصي- إريك تراوري- محمد زيدان.

مكافأة مالية لبطل كأس الرابطة

وكانت  رابطة الأندية المصرية المحترفة قد حددت مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه مكافأة لبطل كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد 2024 - 2025، على أن يحصل الوصيف على مليون جنيه، كما يحصل كل ناد مشارك على 100 ألف جنيه.

الفرق المتوجة بالنسخ السابقة من كأس الرابطة 

وحصد فريق مودرن سبورت اللقب فى نسخته الأولى موسم 2021 - 2022 وفريق سيراميكا تمكن من التتويج بالكأس موسمين على التوالي 2022 - 2023، 2023 - 2024.

نظام النسخ السابقة من كأس الرابطة 

يذكر أن النسخة الأولى لموسم 2021-22 شهدت تقسيم الـ 18 فريقا على 3 مجموعات بواقع 6 في كل مجموعة مع تأهل متصدري الترتيب بالإضافة لأفضل مركز ثاني للمربع الذهبي.

وفي النسخة الثانية لموسم 2022-23 اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة وأقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

 

وفي النسخة الماضية وبعد اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة، قُسمت الفرق الـ 16 على 4 مجموعات تأهل منها الأول والثاني لربع النهائي بنظام خروج المغلوب لتحديد البطل.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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