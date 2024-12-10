الرياضة - 04:55 - ارتفاع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، حيث سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 - الأكثر تداولًا في محال الصاغة بمصر - بختام التعاملات نحو 3780 جنيها للبيع، و3760 جنيها للشراء.

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4320 جنيها 4297.25 جنيه عيار 22 3960 جنيها 3939 جنيها عيار 21 3780 جنيها 3760 جنيها عيار 18 3240 جنيها 3222.75 جنيه عيار 14 2520 جنيها 2506.75 جنيه عيار 12 2160 جنيها 2148.5 جنيه عيار 9 1620 جنيها 1611.5 جنيه الجنيه الذهب 30240 جنيها 30080 جنيها

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر نحو 4320 جنيها للبيع، و4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 بختام تعاملات اليوم نحو 3960 جنيها للبيع، و3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3780 جنيها للبيع، و3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 في مصر نحو 3240 جنيها للبيع، و3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في مصر نحو 2520 جنيها للبيع، و2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 في مصر إلى 2160 جنيها للبيع، و2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

أما عن سعر الذهب عيار 9 فسجل نحو 1620 جنيها للبيع، و1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر للشراء: 30080 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر للبيع: 30240 جنيها.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب للشراء: 2683.93 دولار.

سعر أونصة الذهب للبيع: 2683.66 دولار.