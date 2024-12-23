الرياضة - 12:33 - مصدر أمني يؤكد توافر جميع الإمكانيات المعيشية والصحية لنزلاء مراكز الإصلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:33 مساءً - نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً ما تم تداوله بالمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من إدعاءات بشأن وجود رسالة منسوبة لنزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل تتضمن التشكيك بالأوضاع داخل المركز بزعم ضيق أماكن الاحتجاز وعدم وجود مستشفى أو أماكن للتريض والزيارات.

وأكد المصدر أن المركز المشار إليه خاضع أسوة بباقي مراكز الإصلاح والتأهيل للإشراف القضائي وشهد خلال الفترة الماضية زيارات متكررة من النيابة العامة وتم التأكد من توافر جميع الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء به في إطار ما تشهده المنظومة العقابية من تطوير وتحديث وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وأوضح أن الرسالة المنسوبة تأتي في إطار مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام، وهو ما يعيه الشعب المصري.