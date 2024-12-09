أليسون يتصدر قائمة ليفربول لمواجهة جيرونا في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - دوري أبطال أوروبا، أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه جيرونا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، المحدد إقامتها غدًا الثلاثاء على ملعب مونتيليفي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

عودة الحارس أليسون بيكر بعد غياب

وشهدت قائمة ليفربول عودة الحارس البرازيلي، أليسون بيكر، لأول مرة منذ أكتوبر الماضي، بينما استمر غياب البرتغالي ديوجو جوتا لعدم جاهزيته.

قائمة ليفربول لمواجهة جيرونا

وضمت قائمة ليفربول لمواجهة جيرونا في دوري أبطال أوروبا 19 لاعبا هم:

حراسة المرمى: أليسون بيكر – كيليهير – فيتيسلاف جاروس.

الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون – ترينت ألكسندر أرنولد – جيمس نوريس – جاريل كوانساه.

الوسط: جيمس ماكونيل – واتارو إندو – دومينيك سوبوسلاي – كورتيس جونز – هارفي إليوت – ريان جرافينبيرش – كودي جاكبو.

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز.

وتنطلق الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد غدا الثلاثاء وبعد غدا الأربعاء 10 و11 من شهر ديسمبر.

وتلعب مباريات الجولة السادسة دورا كبيرا في تحديد هوية المتأهلة لدور الـ16، وكذلك الأندية الأخرى التي تنتظر فرصة الدخول إلى الملحق من المراكز الـ 9 إلى 24.

أليسون بيكر حارس ليفربول، كلمتك

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة السادسة

1- ليفربول 15 نقطة.

2- إنتر ميلان 13 نقطة.

3- برشلونة 12 نقطة.

4- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

5- أتالانتا 11 نقطة.

6- باير ليفركوزن 10 نقطة.

7- آرسنال 10 نقاط.

8- موناكو 10 نقاط.

9- أستون فيلا 10 نقاط.

10- سبورتينج لشبونة 10 نقاط.

11- بريست 10 نقاط.

12- ليل 10 نقاط.

13- بايرن ميونخ 9 نقاط.

14- بنفيكا 9 نقاط.

15- أتلتيكو مدريد 9 نقاط.

16- ميلان 9 نقاط.

17- مانشستر سيتي 8 نقاط.

18- أيندهوفن 8 نقاط.

19- يوفنتوس 8 نقاط.

20- سيلتك 8 نقاط.

21- فينورد 7 نقاط.

22- كلوب بروج 7 نقاط.

23- دينامو زغرب 7 نقاط.

24- ريال مدريد 6 نقاط.

25- باريس سان جيرمان 4 نقاط.

26- شاختار 4 نقاط.

27- شتوتجارت 4 نقاط.

28- سبارتا براج 4 نقاط.

29- شتورم جراتس 3 نقاط.

30- جيرونا 3 نقاط.

31- ريد ستار 3 نقاط.

32- ريد بول سالزبورج 3 نقاط.

33- بولونيا، نقطة.

34- لايبزيج، بدون رصيد من النقاط.

35- سلوفيان براتيسلافا، بدون رصيد من النقاط.

36- يونج بويز، بدون رصيد من النقاط.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة السادسة

مواعيد مباريات الجولة السادسة في دوري أبطال أوروبا

دينامو زغرب ضد سيلتيك الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 – الساعة 7:45 على ملعب ماكسيمير ستاديون

جيرونا ضد ليفربول الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 – الساعة 7:45 على ملعب مونتيليفي

أتلانتا ضد ريال مدريد الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب جيويس

باير ليفركوزن ضد الإنتر الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب باي ارينا

كلوب بروج ضد لشبونة الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب جان برايدال

شاختار ضد بايرن ميونخ الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب فيلتينس ارينا

سالزبورج ضد باريس سان جيرمان الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب ريد بول أرينا – النمسا

بريست ضد آيندهوفن الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب فرانسيس جنيه بلي

لايبزيج ضد أستون فيلا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب ريد بول أرينا – ألمانيا

أتلتيكو مدريد ضد سلوفان الأربعاء 11 ديسمبر 2024 – الساعة 10:45 على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو

ليل ضد شتورم غراتس الأربعاء 11 ديسمبر 2024 – الساعة 10:45 على ملعب بيار موروا

آرسنال ضد موناكو الأربعاء 11 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب الإمارات

ميلان ضد النجم الأحمر الأربعاء 11 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب سان سيرو

يوفنتوس ضد مانشستر سيتي الأربعاء 11 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعلب أليانز ستاديوم

فينورد ضد سبارتا براج الأربعاء 11 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب فينورد

دورتموند ضد برشلونة الأربعاء 11 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب سيجنال ايدونا بارك

شتوتجارت ضد يونج بويز الأربعاء 11 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب إم إتش بي أرينا

بنفيكا ضد بولونيا الأربعاء 11 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب دالوش

ويتبقى في الدوري الحالي بدوري أبطال أوروبا 3 مباريات لجميع الفريق على أن تقام الجولة الاخيرة في يوم واحد بنفس التوقيت لتحسم هوية أول 8 مراكز المتأهلين لدور الـ16، ثم يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق أخرى تشارك بالدور الـ16.

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