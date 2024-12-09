الرياضة - 03:54 - أبرزها وست هام ضد وولفرهامبتون.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:54 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 9 - 12 - 2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة وست هام ضد وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة خيتافي ضد إسبانيول فى الدوري الإسباني.

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام X وولفرهامبتون - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي X إسبانيول - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

مونزا X أودينيزي - الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

جازينتاب X تشايكور ريزا سبور - الساعة 7 مساء