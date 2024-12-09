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الرياضة - 03:54 - أبرزها وست هام ضد وولفرهامبتون.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:54 - أبرزها وست هام ضد وولفرهامبتون.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:54 - أبرزها وست هام ضد وولفرهامبتون.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:54 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 9 - 12 - 2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة وست هام ضد وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة خيتافي ضد إسبانيول فى الدوري الإسباني.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام X وولفرهامبتون - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي X إسبانيول - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

مونزا X أودينيزي - الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

جازينتاب X تشايكور ريزا سبور - الساعة 7 مساء

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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