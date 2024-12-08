الدوري الإسباني، إشبيلية يتقدم 1/2 على أتليتكو مدريد بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، إشبيلية يتقدم 1/2 على أتليتكو مدريد بالشوط الأول - أخبار كلمتك

صورة متداولة للحظة وصول بشار الأسد مع زوجته إلى روسيا، ما حقيقتها؟ - أخبار كلمتك

صورة متداولة للحظة وصول بشار الأسد مع زوجته إلى روسيا، ما حقيقتها؟ - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة رئيس وزراء النرويج - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة رئيس وزراء النرويج - أخبار كلمتك

تفاصيل الإعلان عن وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لعام 2025 - أخبار كلمتك

تفاصيل الإعلان عن وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لعام 2025 - أخبار كلمتك

المصري يتعادل مع بلاك بولز 1-1 ويتقاسم صدارة المجموعة مع الزمالك بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

المصري يتعادل مع بلاك بولز 1-1 ويتقاسم صدارة المجموعة مع الزمالك بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل شخصية هنا الزاهد بـ مسلسل «إقامة جبرية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل شخصية هنا الزاهد بـ مسلسل «إقامة جبرية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - برفقة أمير المصري ومحمد فراج.. نور النبوي يؤدي مناسك العمرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - برفقة أمير المصري ومحمد فراج.. نور النبوي يؤدي مناسك العمرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:07 - المقاومة الفلسطينية توقع قوة للاحتلال شرق رفح بين قتيل وجريح - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:07 - المقاومة الفلسطينية توقع قوة للاحتلال شرق رفح بين قتيل وجريح - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء النرويجي يؤكد اعتزازه بالزيارة التاريخية للرئيس السيسي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء النرويجي يؤكد اعتزازه بالزيارة التاريخية للرئيس السيسي - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: التاريخ يحكم على فترة الرئيس مبارك - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: التاريخ يحكم على فترة الرئيس مبارك - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

شاهد، ملخص وأهداف مباراة تشيلسي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شاهد، ملخص وأهداف مباراة تشيلسي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

شاهد، ملخص وأهداف مباراة تشيلسي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:41 مساءً - توتنهام وتشيلسي، فاز فريق تشيلسي على نظيره توتنهام بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب "توتنهام هوتسبير" في قمة منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الهدف الأول والثاني لفريق توتنهام، سولانكي وكولوسيفسكي في الدقائق 5 و11،  بينما سجل هدف تشيلسي اللاعب سانشو في الدقيقة 17. 

 وفي الشوط الثاني نجح كول بالمر من تسجيل هدف تشيلسي الثاني والرابع في الدقائق 61 و84 من ركلتي جزاء، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق انزو فيرنانديز في الدقيقة 73، وجاء هدف توتنهام الثالث عن طريق سون في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

96c2831731.jpg
ccff70720f.jpg
2762afd8a1.jpg
b8364902a2.jpg

 

تشكيل توتنهام  ضد تشيلسي

b287d50798.jpg

تشكيل تشيلسي  أمام توتنهام 

32935cd439.jpg

 

ترتيب توتنهام وتشيلسي 

وبتلك النتيجة يعزز تشيلسي تواجده في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، خلف المتصدر ليفربول، والذي يمتلك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون ـ في حين أن توتنهام يتوقف رصيدها عند 20 نقطة، لتحتل حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والدوريات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق