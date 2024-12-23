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روسيا تعلن تجميد السعودية لعضويتها في مجموعة البريكس - أخبار كلمتك

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روسيا تعلن تجميد السعودية لعضويتها في مجموعة البريكس - أخبار كلمتك

روسيا تعلن تجميد السعودية لعضويتها في مجموعة البريكس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:49 مساءً - أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم، أن المملكة العربية السعودية، جمدت انضمامها لمجموعة "بريكس" كعضو كامل، بحسب ما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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