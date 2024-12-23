عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن عمليات عسكرية جديدة نفذتها ضد هذه الدولة - أخبار كلمتك

أصدرت مليشيا الحوثي الانقلابية بيان عسكري الليلة جاء فيه:

- بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا

نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ عسقلانَ المحتلةِ وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ نوع يافا وقد حققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

والأخرى استهدفت هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ بطائرةٍ مسيرةٍ نوع يافا وحققتْ هدفَها بنجاحٍ بفضل الله.

إنّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ أنَّها مستمرةٌ في عملياتِها العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ استجابةً للمقاومةِ الفلسطينيةِ في قطاعِ غزةَ، واستجابةً لنداءاتِ الأحرارِ من أبناءِ شعبِنا اليمنيِّ العزيزِ وأبناءِ أمتِنا العربيةِ والإسلاميةِ، وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 22 من جمادَى الآخرة 1446للهجرة

الموافق للـ 23 ديسمبر 2024م