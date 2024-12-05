بعد تجاوز رقم ستيفن جيرارد، كم مباراة يحتاج إليها صلاح للتربع على عرش هدافي ليفربول؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:33 صباحاً - بعد تحطيم الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول رقما تاريخيا مسجلا باسم واين روني نجم مانشستر يونايتد وإيفرتون المعتزل، في الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، يظل السؤال متى يقترب صلاح من تحقيق لقب استثنائي بعد دخوله قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا في تاريخ ليفربول الإنجليزي، وهو اللاعب الوحيد النشط حاليا في هذه القائمة؟



ومنذ وصول صلاح إلى صفوف ليفربول وهو يضرب رقما قياسيا بعد الآخر، ليصبح أحد أبرز الأساطير في تاريخ النادي.

صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي

صلاح الذي أصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي محطما أرقام العديد من الأساطير أمام طريق ليس بالسهل نحو الانفراد بلقب الهداف التاريخي للريدز في كافة البطولات.

لكن، من هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول؟ وما هو ترتيب محمد صلاح في القائمة؟

الهداف التاريخي لليفربول في كافة البطولات الأسطورة إيان راش الذي سجل 364 هدفا.

وفي الوقت الحالي يحتل محمد صلاح المركز الخامس في تلك القائمة بـ 226 هدفا في كافة المسابقات خلال 370 مباراة خاضها.

قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا في تاريخ ليفربول:

1 إيان راش (660 مباراة 346 هدفا)

2 روجر هانت (492 مباراة 285 هدفا)

3 جوردون هودسون (377 مباراة 241 هدفا)

4 بيلي ليدل (534 مباراة 228 هدفا)

5 محمد صلاح (370 مباراة 226 هدفا)

6 ستيفن جيرارد (710 مباراة 186 هدفا)

7 روبي فاولر (369 مباراة 183 هدفا)

8 كيني دالجليش (515 مباراة 172 هدفا)

9 مايكل أوين (297 مباراة 158 هدفا)

10 هاري تشامبرس (339 مباراة 151 هدفا).

ونجح صلاح في تجاوز رقم ستيفن جيرارد وقفز إلى المركز الخامس وهو على بعد أربعة أهداف فقط للوصول إلى المركز الرابع.

ويبلغ معدل أهداف صلاح في المباراة الواحدة مع ليفربول هو 0.61 هدف، وهو أحد أعلى المعدلات بين هدافي الريدز في التاريخ.

ويملك إيان راش الهداف التاريخي للريدز معدلا 0.52 وهو أقل بكثير من صلاح، أي أن المصري في حاجة لمباريات أقل من أجل تحطيم رقمه.

أما حول إمكانية أن يصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول فهو بحاجة إلى تسجيل 120 هدفا حتى يعادل رقم إيان راش في عدد الأهداف في كافة البطولات.

وبقسمة عدد الأهداف التي يحتاج صلاح لتسجيلها والذي هو 120 هدفا على معدل تسجيله في كل مباراة والذي هو 0.61 سنجد أن صلاح في حاجة إلى 197 مباراة أخرى لمعادلة ذلك الرقم.

يذكر أن محمد صلاح (32 عاما) ينفرد بصدارة جدول ترتيب أفضل هدافي "البريميرليج" للموسم الحالي برصيد 13 هدفا، متجاوزا بفارق هدف النجم النرويجي إيرلينج هالاند (24 عاما) مهاجم فريق مانشستر سيتي.

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