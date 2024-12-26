قام مدير عام أمن الطيران معمر محمد مسعود، وعدد من المفتشين الوطنيين في أمن الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بنزول لتدقيق الأمني على مطار سقطرى الدولي ، اطلعوا خلالها على كيفية سير الاجراءات والتدابير الأمنية وتنفيذها في مطار سقطرى الدولي
الجدير بالذكر أن نزول الفريق الأمني في هيئة الطيران ، تأتي في إطار توجيهات وإهتمام قيادة الهيئة ممثلة برئيس الهيئة الكابتن صالح سليم بن نهيد، لتطوير وتعزيز الجانب الأمني وتحسين مستوى أدائها في مطار سقطرى الدولي وبقية المطارات بالمناطق المحررة.
فريق من أمن الطيران في الهيئة يقوم بنزول لتدقيق الأمني على مطار سقطرى الدولي - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:38 مساءً - كلمتك/خاص:
قام مدير عام أمن الطيران معمر محمد مسعود، وعدد من المفتشين الوطنيين في أمن الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بنزول لتدقيق الأمني على مطار سقطرى الدولي ، اطلعوا خلالها على كيفية سير الاجراءات والتدابير الأمنية وتنفيذها في مطار سقطرى الدولي
قام مدير عام أمن الطيران معمر محمد مسعود، وعدد من المفتشين الوطنيين في أمن الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بنزول لتدقيق الأمني على مطار سقطرى الدولي ، اطلعوا خلالها على كيفية سير الاجراءات والتدابير الأمنية وتنفيذها في مطار سقطرى الدولي
0 تعليق