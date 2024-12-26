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فريق من أمن الطيران في الهيئة يقوم بنزول لتدقيق الأمني على مطار سقطرى الدولي - أخبار كلمتك

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فريق من أمن الطيران في الهيئة يقوم بنزول لتدقيق الأمني على مطار سقطرى الدولي - أخبار كلمتك

فريق من أمن الطيران في الهيئة يقوم بنزول لتدقيق الأمني على مطار سقطرى الدولي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:38 مساءً - كلمتك/خاص:

قام مدير عام أمن الطيران معمر محمد مسعود، وعدد من المفتشين الوطنيين في أمن الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بنزول لتدقيق الأمني على مطار سقطرى الدولي ، اطلعوا خلالها على كيفية سير الاجراءات والتدابير الأمنية وتنفيذها في مطار سقطرى الدولي 
الجدير بالذكر أن نزول الفريق الأمني في هيئة الطيران ، تأتي في إطار توجيهات وإهتمام قيادة الهيئة ممثلة برئيس الهيئة الكابتن صالح سليم بن نهيد، لتطوير وتعزيز الجانب الأمني وتحسين مستوى أدائها في مطار سقطرى الدولي وبقية المطارات بالمناطق المحررة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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