اول تعليق على زيارة المبعوث الأممي صنعاء (صدمة) - أخبار كلمتك

علق الصحفي والمحلل السياسي عبدالواسع الفاتكي على زيارة المبعوث الأممي الخاص إلى ‎اليمن ، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة صنعاء اليوم في زيارة هي الأولى له منذ نحو عامين، في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا بين الحوثيين والجيش الإسرائيلي على خلفية الأحداث في ‎غزة

وقال الفاتكي في تعليقه :

غرودينبيغ في صنعاء لإنقاذ مليشيات الحوثيين !

في أول زيارة له لصنعاء منذ يوليو ٢٠٢٣م للقاء قادة مليشيات الحوثيين ، بعد يوم من إجرائه محادثات مع المسؤولين العمانيين في مسقط ، يسعى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرودينبيرغ ؛ لإنقاذ مليشيات الحوثيين ، وتقديم النصح لها ؛ لتتجنب السقوط المدوي كسقوط النظام السوري ، وذلك بإبداء مرونة شكلية في بعض الملفات



وتابع بالقول:نكن طعما للشرعية اليمنية ، يجعلعا تتراجع عن التقاط الفرصة التاريخية لهزيمة مليشيات الحوثيين ، وإسقاط انقلابها ، كلما اشتد الخناق على مليشيات الحوثيين كلما كثف المبعوث الأممي تحركاته ؛ لتكن طوق نجاة لها ، يمدها بالبقاء ، ويجنبها أي خسائر ، ويقيها من أي انتكاسات



واختتم بالقول:ولنا في موقف الأممم المتحدة من تحرير الحديدة ، وموقفها من قرارات البنك المركزي اليمني شاهد ودليل .

