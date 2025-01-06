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اول تعليق على زيارة المبعوث الأممي صنعاء (صدمة) - أخبار كلمتك

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اول تعليق على زيارة المبعوث الأممي صنعاء (صدمة) - أخبار كلمتك

اول تعليق على زيارة المبعوث الأممي صنعاء (صدمة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 6 يناير 2025 07:13 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

علق الصحفي والمحلل السياسي عبدالواسع الفاتكي على زيارة المبعوث الأممي الخاص إلى ‎اليمن ، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة صنعاء اليوم في زيارة هي الأولى له منذ نحو عامين، في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا بين الحوثيين والجيش الإسرائيلي على خلفية الأحداث في ‎غزة

 

وقال الفاتكي في تعليقه :

غرودينبيغ في صنعاء لإنقاذ مليشيات الحوثيين !

في أول زيارة له لصنعاء منذ يوليو ٢٠٢٣م للقاء قادة مليشيات الحوثيين ،  بعد يوم من إجرائه محادثات مع المسؤولين العمانيين في مسقط ، يسعى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرودينبيرغ ؛  لإنقاذ مليشيات الحوثيين ،  وتقديم النصح لها ؛  لتتجنب السقوط المدوي كسقوط النظام السوري ، وذلك بإبداء مرونة شكلية في بعض الملفات


وتابع بالقول:نكن طعما للشرعية اليمنية ، يجعلعا تتراجع عن التقاط الفرصة التاريخية لهزيمة مليشيات الحوثيين ، وإسقاط انقلابها ، كلما اشتد الخناق على مليشيات الحوثيين كلما كثف المبعوث الأممي تحركاته ؛  لتكن طوق نجاة لها ، يمدها بالبقاء ، ويجنبها أي خسائر ، ويقيها من أي انتكاسات


واختتم بالقول:ولنا في موقف الأممم المتحدة من تحرير الحديدة ، وموقفها من قرارات البنك المركزي اليمني شاهد ودليل .
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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