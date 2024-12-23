الرياضة - 11:56 - شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:56 مساءً - معاش تكافل وكرامة .. يتساءل الكثير من المواطنين عن الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة، الأمر الذي يجعلنا نعرض لكم التفاصيل في السطور التالية.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

للحصول على معاش تكافل وكرامة يجب أن يكون:

- عمر المتقدم 65 عاما أو أكثر.

- المتقدم يعاني من أمراض مزمنة.

- المتقدم من ذوي الإعاقة.

- رب الأسرة أو زوجته غير موظفين في القطاعين الحكومي أو الخاص.

- الأسرة غير مالكة لأراضٍ زراعية تزيد عن نصف فدان، أو سيارات، أو عقارات.

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

- صور من قسيمة الزواج أو الطلاق الخاصة بمقدم الطلب لإثبات حالته الاجتماعية.

- صور من شهادة الميلاد الخاصة بجميع أفراد الأسرة، على أن تكون مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 عاما.

- صور من بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب، على أن تكون سارية، ومسجل بها العنوان الحالي للأفراد البالغين 18 عاما فأكثر.

- صورة من بطاقة التموين، وتكون مميكنة ومسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- لابد من تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عام، وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- تقديم كود كشف الإعاقة والذي يتم استيفاءه من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة من شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

معاش تكافل وكرامة 2024

وكشفت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في وقت سابق، عن نجاح الوزارة في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، ليحصلوا على مساعدات الدعم النقدي، ولتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج «تكافل وكرامة».

ويتم تقديم الدعم النقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريبا، فهناك:

- 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة وتبلغ التكلفة 41 مليار جنيه سنويا.

- 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

وبالنسبة لـ أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024، فإن وزارة التضامن الاجتماعي حددت الأماكن الآتية:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من هنــــــا.

- اختر خدمة «استعلم عن نتيجتك».

- أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- تأكد من صحة الرقم القومي.

- حدّد الشهر المراد الاستعلام عنه.

- أدخل رقم الهاتف.

- اضغط على استعلام، وستظهر النتائج المتعلقة بالاستعلام.