سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

محكمة إستئناف لحج ومحاكمها الابتدائية تنجز (948) قضية خلال الربع الأول للعام الحالي - أخبار كلمتك

محكمة إستئناف لحج ومحاكمها الابتدائية تنجز (948) قضية خلال الربع الأول للعام الحالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - امتحانات الشهادة الإعدادية.. «التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن أوراق الأسئلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - امتحانات الشهادة الإعدادية.. «التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن أوراق الأسئلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - كل ما تريد معرفته عن خط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - كل ما تريد معرفته عن خط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حنان سليمان تعلن عن وفاة شقيقها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حنان سليمان تعلن عن وفاة شقيقها - أخبار كلمتك

بدء فعاليات المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

بدء فعاليات المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

من 26 لـ 48 جنيها، زيادة في سعر دواء شهير لعلاج الحموضة والانتفاخ - أخبار كلمتك

من 26 لـ 48 جنيها، زيادة في سعر دواء شهير لعلاج الحموضة والانتفاخ - أخبار كلمتك

أشرف صبحي يكرم شابا مصريا بعد حصوله على جائزة أفضل مخترع على مستوى العالم - أخبار كلمتك

أشرف صبحي يكرم شابا مصريا بعد حصوله على جائزة أفضل مخترع على مستوى العالم - أخبار كلمتك

سلوت قبل موقعة ليفربول والسيتي: جوارديولا أفضل مدرب في العالم - أخبار كلمتك

سلوت قبل موقعة ليفربول والسيتي: جوارديولا أفضل مدرب في العالم - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تدعو إلى هذا الحدث الهام غدا - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تدعو إلى هذا الحدث الهام غدا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

التشكيل الرسمي لمباراة الفتح والرياض في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التشكيل الرسمي لمباراة الفتح والرياض في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة الفتح والرياض في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 06:45 مساءً - الدوري السعودي،أعلن المديران الفنيان لفريقي الفتح والرياض تشكيل فريقيهما لخوض المباراة التي ستقام بينهما على ملعب الأحساء، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

تشكيل الرياض أمام الفتح 

18be506a9c.jpg

تشكيل الفتح امام الرياض

 

979d659daf.jpg


ولعب الطرفان مرتين عبر تاريخهما في دوري روشن السعودي، وانتهت جميعها بالتعادل الإيجابي.


ويبحث الفتح الذي يتواجد في المركز الأخير بجدول الدوري السعودي لتعويض نتائجة السيئة، بعد أن تلقى ثماني هزائم منذ انطلاق المسابقة، ويعود الانتصار الوحيد للفريق الاحسائي على الأهلي 1-0.
في المقابل، لم يحقق الرياض صاحب المركز التاسع أي انتصار خلال الجولات الأربع الماضية، منها اثنتان تعادل فيهما أمام الرياض 2-2 والاتفاق 0-0، فيما تلقى هزيمتين كانتا أمام الاتحاد 0-1 والنصر بالنتيجة ذاتها.


ويعتمد السويدي ينز جوستافسون على عدد من العناصر الأجنبية، أمثال الثنائي المغربي مراد بتانا ومروان سعدان والجزائري سفيان بن دبكة، والبلجيكي جايسون دينايير، والحارس المجري بيتر سابانوس.


في المقابل يعول الفرنسي صبري لموشي على قائمة من الأجانب في مقدمتهم القمري فايز سليماني، والعراقي إبراهيم بايش، والبرتغالي توزي، والبرازيلي لوكاس كال، والفرنسي يوان باربت، والحارس الكندي ميلان بوريان.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أول تعليق من مدرب ليفربول على إهدار محمد صلاح ركلة الجزاء ضد ريال مدريد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق