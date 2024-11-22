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الرياضة - 10:36 - «التعليم» تكشف حقيقة تأجيل امتحانات شهر نوفمبر إلى أول ديسمبر لصفوف النقل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:36 - «التعليم» تكشف حقيقة تأجيل امتحانات شهر نوفمبر إلى أول ديسمبر لصفوف النقل - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:36 - «التعليم» تكشف حقيقة تأجيل امتحانات شهر نوفمبر إلى أول ديسمبر لصفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:36 مساءً - أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه لم يصدر أي قرارات من الإدارة المركزية للتعليم العام للمديريات بشأن تعميم تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لبداية شهر ديسمبر2024.

وانتشرت عبر صفحات السوشيال ميديا أنباء بتأجيل امتحانات شهر نوفمبر 2024 إلى أول ديسمبر وذلك حتى يتم الانتهاء من تدريس المنهج المخصص لشهر نوفمبر حيث تم إرسال إخطار لجميع المديريات التعليمية بذلك.

وجهت الوزارة المديريات التعليمية، بأن يقوم موجه أول المادة بتنفيذ 3 نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية بحيث يكون هناك 3 نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

على أن تكون امتحانات شهر نوفمبر، في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية، ولمواصفات الورقة الامتحانية.

وفيما يخص امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخدمات، فإنه يتم امتحانهم ورقيا طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، ويقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل 3 نماذج امتحانية تسلم لإدارة المدرسة.

وقالت وزارة التعليم، إن الامتحانات بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، تعقد إلكترونية وفق المواصفات الفنية للامتحان، وتشمل الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقاليه قصيرة بنسبة 15% على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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