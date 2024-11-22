الرياضة - 10:36 - فيلم صيني يحصد جائزة يوسف شاهين.. وآخر لبناني مصري سعودي يقتنص جائزة «رزق الله» لأحسن سيناريو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:36 مساءً - حصد الفيلم الصيني "ديفيد" جائزة يوسف شاهين، كأفضل فيلم قصير ضمن فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي تختتم مساء اليوم، الجمعة.

والفيلم من إخراج كاي شوية، وهونج جيشي، يأخذ الفيلم المشاهدين في رحلة عبر ذكريات الطفولة في بلدة صغيرة في شمال الصين.

كما حصد الفيلم اللبناني المصري السعودي "أرزة" جائزة يوسف شريف رزق الله لأحسن سيناريو ضمن فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي تختتم مساء اليوم الجمعة.

والفيلم سيناريو لؤي خربش وفيصل شعيب وإخراج ميرا شعيب، وقيمة الجائزة 6000 دولار أمريكي.

وأقيمت الدورة الـ45 من المهرجان في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2024، وتضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك عروض الأفلام، ورش العمل، والحلقات النقاشية. كما قدم المهرجان برنامجًا غنيًا يستعرض أحدث وأهم الإنتاجات السينمائية العالمية والعربية، مع تسليط الضوء على الإبداعات الجديدة في السينما المصرية.

وتؤكد هذه الجهود على الدور الريادي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تعزيز مكانة مصر على خارطة صناعة السينما العالمية.