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منتخب الشباب يتدرب استعدادا للقاء تونس في تصفيات شمال أفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

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منتخب الشباب يتدرب استعدادا للقاء تونس في تصفيات شمال أفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يتدرب استعدادا للقاء تونس في تصفيات شمال أفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:34 مساءً - منتخب الشباب، بعد راحة 24 ساعة، عاد منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم للتدريبات اليوم استعدادا للقاء منتخب تونس الثلاثاء باستاد هيئة قناة السويس فى الجولة الختامية لبطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.

المغرب يتصدر ترتيب التصفيات

ويتصدر منتخب المغرب البطولة وله 7 نقاط يليه مصر فى المركز الثاني وله 4 نقاط ثم تونس وله 3 نقاط فى المركز الثالث ويليه الجزائر فى المركز الرابع وله نقطتان وليبيا في المركز الأخير بلا نقاط، ويلتقي غدا تونس مع الجزائر والمغرب مع ليبيا بينما يحصل الفراعنة على راحة.

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جاء تدريب الفراعنة قويا اليوم وتضمن فقرات خاصة وجه خلالها ميكالى المدير الفني تعليمات فنية وخططية للاعبين، وسبقها بلقاء فى الملعب حفز خلاله ميكالى اللاعبين وطالبهم بضرورة التركيز الشديد والقتال من أجل الدفاع عن أحلامهم.

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الجهاز الفني والإداري لمنتخب الشباب

يتكون الجهاز المعاون والذى يضم: اسلام الشاطر مدير المنتخب ريكاردو مدربا عاما وعلاء عبده المدرب الوطني وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان واحمد ايهاب الاداريين ود.هاجد العنتبلي رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وخالد خفاجي وعباس حسنين فى التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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