الرياضة - 07:57 - إخلاء سبيل شيف شهير وحبس نجل زوجته في قضية دهس عامل دليفري بالشيخ زايد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:57 مساءً - أمر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، بحبس ابن زوجة شيف شهير 4 أيام على ذمة التحقيقات وقررت عرضه غدا على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الشيف الشهير بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

وأجرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في القضية رقم 5268 لسنة 2024 جنح أول الشيخ زايد الخاصة بدهس عامل دليفري بسيارة رانج روفر ملك شيف شهير بمدينة الشيخ زايد.

وأصدرت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد عدة قرارات للوقوف على كافة ملابسات الحادث، وقررت إرفاق رسم كروكي بتصور حدوث الواقعة وكلفت المباحث بالتحري حول المتسبب في إحداث الوفاة وكيفية وقوعه وعما إذا كان هناك شبهة من عدمه.

كما انتدبت النيابة مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على جثة المجني عليه لبيان عما إذا كان بالوفاة شبهة جنائية من عدمه والتصريح بدفن جثمان المجني عليه في حالة عدم وجود شبهة جنائية.

كما كلفت النيابة رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة لرصد ملابسات الحادث وايضا فحص السيارة والدراجة النارية وإجراء المعاينة اللازمة عليهما لبيان ما بهما من تلفيات وتكليف المهندس الفني برفع بصمات الشاسيه والموتور لهما وفحص أجهزة الفرامل والقيادة وآلات التنبيه والمصابيح.

وناقشت النيابة مهندس كمبيوتر شاهد عيان على الحادث والذي قال، إنه أثناء قيادته سيارته الخاصة على سرعة ٨٠ كيلو متراً بالساعة بطريق البستان شاهد سيارة تسير بسرعة فائقة تتعدى ١٦٠ كيلومتراً بالساعة وأنوار مصابيحها مظلمة وفور تخطيها سيارته شاهدها تطيح بالدراجة النارية التي يستقلها المجني عليه اثناء قيامه بتغيير الحارة المرورية بسرعة هادئة فدهست السيارة الدراجة النارية أسفل عجلاتها وطار جسد المتوفي وارتطم أرضاً.

وأضاف شاهد العيان أنه لاحق قائد السيارة والتي تعطلت على بعد مسافة من موقع الحادث حتى فوجئ وبعض المارة بحضور الشيف الشهير وحاول نقل السيارة على ونش إنقاذ إلا أن الشاهد وبمساعدة الحاضرين منعوه من ذلك، فانصرف وقائد السيارة ومن كان بصحبته من مكان الحادث.