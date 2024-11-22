لحظات رعب لركاب حافلة هاجمها مسلح بسكين في تركيا (فيديو) - أخبار كلمتك

لحظات رعب لركاب حافلة هاجمها مسلح بسكين في تركيا (فيديو) - أخبار كلمتك

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقي محاضرة على هامش مؤتمر "بناء الجسور بين الثقافات" بداغستان - أخبار كلمتك

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقي محاضرة على هامش مؤتمر "بناء الجسور بين الثقافات" بداغستان - أخبار كلمتك

معسكر للمصري بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

معسكر للمصري بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الإنجليزي بعد الأجندة الدولية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الإنجليزي بعد الأجندة الدولية - أخبار كلمتك

هجوم متبادل بين الأهلي والاتحاد السكندري في أول 15 دقيقة - أخبار كلمتك

هجوم متبادل بين الأهلي والاتحاد السكندري في أول 15 دقيقة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، لقاء الخميسي تكشف عن فيلم قديم ترغب في ترميمه - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، لقاء الخميسي تكشف عن فيلم قديم ترغب في ترميمه - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة، خالد الصاوي لـ الفلسطينيين واللبنانيين: "قريب هنبقى معاكم بإيدينا" - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة، خالد الصاوي لـ الفلسطينيين واللبنانيين: "قريب هنبقى معاكم بإيدينا" - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

عاجل:تحذيرات من سيول جارفة الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:تحذيرات من سيول جارفة الليلة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 07:40 - حسين فهمي أول الحاضرين لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:40 - حسين فهمي أول الحاضرين لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:40 - حسين فهمي أول الحاضرين لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:40 مساءً - وصل الفنان حسين فهمي وزوجته، منذ قليل إلى السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السنيمائي في دورته الـ 45، حيث من المقرر أن يسدل الستار اليوم عن الأفلام الفائزة بهذه الدورة بعد مشاركة أكثر من 190 دولة.

وكان حسين فهمي وزوجته، أول الحاضرين إلى السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

ختام مهرجان القاهرة الشينمائي 45

ختام مهرجان القاهرة السينمائي 45

بدأ العد التنازلي لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي المقرر انطلاقته، مساء الجمعة بدار الأوبر المصرية، حيث من المفترض أن يتم الإعلان عن الأفلام الفائزة وتوزيع الجوائز، خاصة مع رعاية هذه النسخة لدعم القضية الفلسطينية من خلال الأعمال الفنية.

ختام مهرجان القاهرة السينمائي 45

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي كل ما يحتاجون معرفته عن ختام الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، بالتحديد مع ظهور النشاطات والفعاليات وتصدرها المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45

ومن المفترض أن ينطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في تمام الساعة الـ 8 مساء حيث يبث عبر شاشة dmc، كما يتم توزيع الجوائز على الفائزين والمشاركين بهذه الدورة، خاصة مع مشاركة 190 فيلما، بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

القاهرة السينمائي 45

كما شارك أكثر من 22 مخرجا وسينمائيا من غزة، حيث عرضا من خلال هذه الفرصة، الرؤية السينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان، إلى جانب عرض 3 أفلام أخرى ضمن برنامج أضواء على السينما الفلسطينية، وهي: "سن الغزال لسيف حمّاش، وولدت مشهورًا للؤي عواد، وأحلام كيلومتر مربع لقسام صبيح".

اقرأ أيضاً
وزير الثقافة يُكرم الفائزين بمسابقتي «السرد القصصي والروائي» و«شباب المترجمين»

«الآثار كلمة السر».. القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بمدينة بدر

كل ما تريد معرفته عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أحمد بلال ينتقد تصريحات أحمد سليمان: هو نسي أنه كان مدربا لمنتخب مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق